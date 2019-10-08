أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 8-10-2019

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-10-2019، حيث شهد سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعا طفيفا حيث سجل "عيار 24" 181.10 ريال سعودى مقابل 48.28 دولار أمريكى .

اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى :



سعر الذهب عيار 24 بنحو 181.10 ريال بما يعادل 48.28$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 166.01 ريال بما يعادل 44.26$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 158.47 ريال بما يعادل 42.25$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 135.83 ريال بما يعادل 36.21$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 105.64 ريال بما يعادل 28.17$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 90.55 ريال بما يعادل 24.14$

سعر أوقية الذهب بنحو 5,632 ريال بما يعادل 1,502$

سعر جنيه الذهب بنحو 1,268 ريال بما يعادل 337.99$

سعر كيلو الذهب بنحو 181,102 ريال بما يعادل 48,283$