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أسعار الدواجن تتراجع لـ19 جنيها من المزرعة.. والبلدى 29 جنيها

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:01 م
أسعار الدواجن تتراجع لـ19 جنيها من المزرعة.. والبلدى 29 جنيها الدواجن
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 8-10– 2019  تراجعا فى الأسواق، وتدور حول التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.
 
وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة وصلت لـ19 جنيها، في حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 22-24 جنيها للكيلو حسب المنطقة .
 
وأضاف في تصريحات لليوم السابع أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ 29 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين33-34 جنيها للكيلو، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل الى 32جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك بين37 – 38 جنيها.

اسعار الدواجن

اسعار البيض

الثروة الداجنة

أخبار اقتصاد

بورصة الدواجن

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