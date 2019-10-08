أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 8- 10-2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8-10-2019.



إيقاف تداول 15 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

والشركات التى تم إيقاف تداولها هى العامة لصناعة الورق-راكتا، العربية للصناعات الهندسية، العربية للأسمنت، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى، حق الاكتتاب لشركة اودن للاستثمارات المالية، مرسى علم للتنمية السياحية، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، آسيك للتعدين، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، ليسيكو مصر، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه دفعت مبيعات المؤسسات الأجنبية، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 721.704 مليار جنيه. دفعت مبيعات المؤسسات الأجنبية، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 721.704 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 259.9 مليون ورقة مالية بقيمة 656.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.3 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.45% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.14%، والعرب على 7.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.85%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 3.3 مليون جنيه، 9.9.1 مليون جنيه، 90 ألف جنيه، 8.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 8.1 مليون جنيه، 14.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 14348 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2053 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 17278 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 5301 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1406 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليغلق عند عند مستوى 456 نقطة.

وارتفعت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 89 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بسعر إغلاق 4.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.76%

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 5.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.65%

- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 7.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.87%

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.68%

- المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بسعر إغلاق 14.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.65%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة اودن للاستثمارات المالية-1 بسعر إغلاق 0.078 جنيه بنسبة تراجع بلغت 22%

- حق الاكتتاب لشركة آرابيا انفستمنتس هولدنج-2 بسعر إغلاق 0.013 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.33%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 9.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.89%

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 1.734 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.77%

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 23.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.13%