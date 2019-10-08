أخبار × 24 ساعة.. أكثر من مليار جنيه تكلفة تعيين 120 ألف معلم لمدة عام

كتب محمود طه حسين

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التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

التعليم: أكثر من مليار جنيه تكلفة تعيين 120 ألف معلم لمدة عام

رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

الصحة: مبادرة الرئيس لـ "قوائم الانتظار" أجرت 250 ألف عملية جراحية عاجلة

الصحة: إطلاق 63 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية

التموين تتعاقد على شراء السلع الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة

"التضامن": تفعيل مشروعات وبرامج الوزارة لصالح الفئات الأكثر احتياجا

غدا.. 100 ندوة للحديث عن انتصارات أكتوبر بمساجد الأوقاف

النقل تتعاقد لشراء 4 ماكينات ألمانية لحفر الخط الرابع لمترو الأنفاق

وزير التعليم العالى يعلن تعين قيادات بجامعة السويس وتربية السادات

التعليم العالى: هيئة العلوم والتكنولوجيا تمول أبحاثا لحل مشكلات صناعة البترول