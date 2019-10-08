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أخبار × 24 ساعة.. أكثر من مليار جنيه تكلفة تعيين 120 ألف معلم لمدة عام

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. أكثر من مليار جنيه تكلفة تعيين 120 ألف معلم لمدة عام وزارة التربية والتعليم- أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يقدم "اليوم السابع"سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، وأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

 

التعليم: أكثر من مليار جنيه تكلفة تعيين 120 ألف معلم لمدة عام

 

رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

 

الصحة: مبادرة الرئيس لـ "قوائم الانتظار" أجرت 250 ألف عملية جراحية عاجلة

 

الصحة: إطلاق 63 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية

 

التموين تتعاقد على شراء السلع الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة

 

"التضامن": تفعيل مشروعات وبرامج الوزارة لصالح الفئات الأكثر احتياجا

 

غدا.. 100 ندوة للحديث عن انتصارات أكتوبر بمساجد الأوقاف

 

النقل تتعاقد لشراء 4 ماكينات ألمانية لحفر الخط الرابع لمترو الأنفاق

 

وزير التعليم العالى يعلن تعين قيادات بجامعة السويس وتربية السادات

 

التعليم العالى: هيئة العلوم والتكنولوجيا تمول أبحاثا لحل مشكلات صناعة البترول

 


التربية والتعليم

مسابقة المعلمين

التعاقد مع 120 الف معلم

سد العجز فى المدارس

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