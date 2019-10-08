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آسيا تحصل على مزيد من النفتا الأوروبية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 12:38 م
آسيا تحصل على مزيد من النفتا الأوروبية أرامكو السعودية
رويترز

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قالت مصادر بالقطاع اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن تتعافى واردات النفتا إلى آسيا هذا الشهر القادمة من الغرب، بما فى ذلك أوروبا ومنطقة البحر المتوسط، من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر فى سبتمبر لتبلغ أعلى مستوى فى شهرين عند حوالى 1.3 مليون طن.

لكن هذا الرقم يقل عن المتوسط الشهرى البالغ 1.5 مليون طن للشهور التسعة الأولى من العام الحالى وفقا لما أظهرته بيانات رويترز ورفينيتيف أويل ريسيرش.

ونتيجة لذلك، من المقرر أن تظل الأسعار الفورية تتلقى الدعم بعد أن كانت قد ارتفعت أواخر سبتمبر إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ النصف الأول من 2018.

وأحدثت هجمات 14 سبتمبر على منشأتى نفط سعوديتين تحولا بالسوق، إذ دخلت شركة النفط الحكومية أرامكو فى فورة شراء لسد فجواتها.

وبناء على بيانات من آي.إتش.إس ماركت، يُقدر أن يكون إنتاج السعودية من النفتا تراجع بما بين 100 ألف و150 ألف طن فى سبتمبر أكتوبر بعد الهجمات.

ومنذ الهجمات، حصلت أرامكو على 130 ألف طن من النفتا من الهند، ودفعت العلاوات لشحنات تشيناى لأعلى مستوى فى ستة أعوام ونصف العام.

واشترت أيضا ما لا يقل عن 120 ألف طن من النفتا الأوروبية للتسليم بين الأول والثالث من نوفمبر فى آسيا.


النفتا الأوروبية

النفط العالمى

النفط

أرامكو السعودية

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