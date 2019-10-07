7 آلاف طبيب بالشرقية يستعدون لاختيار نقيب وأربعة أعضاء لمجلس النقابة..الجمعة

ومن بين فوق السن كلا من " كريم الفخراني ، ماهر بياوي ، عمر خطاب " يتنافس تحت السن " احمد نصر ، غادة عبدالسلام شويخ ، ريهام وحيد "

وأكد أيمن سالم أستاذ الاوعية الدموية، بطب الزقازيق و نقيب أطباء الشرقية ، أنه سيواصل مسيرته من أجل زملائه الأطباء بالأخص الشباب ، من خلال توفير نظم علاجية و برامج تدربيبة ، بالإضافة إلى مشكلات إدارية و قانونية تواجههم، وكذلك رفع معاشات، لافتا أنها مرض أو وفاة طبيب شاب هى أزمة لأسرته بسبب المعاش الضئيل، والنقابة بدأت مبادرة الدورة الماضية بتدعيم 105 أسرة، التى ساهمت فى رفع المعاناة عن هذه الاسر، كما نجح المجلس فى احتواء العديد من الأزمات التى وجهت أطباء شباب مع جهات قانونية و شغلت الرأى العام وقتها .

كما أكد الدكتور عصام فرحات مدير الطوارئ، أن برنامجه يقوم على عدة محاور، لتوفير حياة كريمة للطبيب، من أبرزها توفير العلاج يبدا بنظام علاجى ثم البدء فى تأسيس مستشفى نقابى، ومشروع إسكان، وتسهيل تراخيص عيادات وفقا للشروط القانونية، وتوفير برامج تدربيبة لرفع المهارات الطبية .