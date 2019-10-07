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5 أشياء تساعدك فى الحفاظ على صحة الكبد.. تعرف عليها

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 05:00 ص
5 أشياء تساعدك فى الحفاظ على صحة الكبد.. تعرف عليها
فاطمة ياسر

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يعد الكبد، أحد أبرز الأعضاء فى جسم الإنسان، وهو العضو المسئول عن تطهير وتنظيف الجسد من جميع السموم التى تتراكم داخله، عبر تناول بعض الأطعمة التى تحتوى على السموم، وفى حالة تعرض الكبد لأى مشكلة صحية يتسبب بعدة مشاكل للجسد.

وهناك العديد من الأطعمة والمشروبات الصحية للكبد، والتى تعمل على الحفاظ عليه من أى أضرار ومشاكل صحية، وذلك وفقا لموقع "healthline"، ومنها:

-الشوفان، يعد من الأطعمة قليلة الدهون والدسم ومنخفض السعرات الحرارية، وهذا الأمر يجعله من الأطعمة المميز للكبد، حيث أن تناولك له يساهم بشكل كبير فى التخلص من دهون البطن ويحسن صحة الجسم ويعمل على تخلص الجسم من السموم، لأنه يزيد من قوة الكبد.

 

-البروكلى، أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، إلى أن تناول البروكلى يساعد فى الحفاظ على صحة الكبد، لأنه يحتوى على نسبة عالية من الألياف التى تعمل على ذلك.

 

-القهوة، مما لاشك فيه أن القهوة تعد من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، وهذا الأمر يجعلها من المشروبات الهامة لصحة الإنسان، فهى تقلل فرص الإصابة بتلف الكبد، وتزيد من نشاط خلايا الجسم، وتقلل فرص الإصابة بسرطان الكبد.

 

-الماء، من أكثر الأشياء التى تزيد من فرص القضاء على السموم فى الجسد، فهى تزيد من نشاط الكبد وصحته، ولذا تناولك الدائم للماء يقلل من حدة تراكم السموم فى جسم الإنسان.

 

-حفنة من المكسرات يوميا تقلل من فرص تراكم السموم على الجسم، ولذا عليك تناول حفنة يوميا من المكسرات للحصول على فوائدها وتنقية الجسد.


تنظيف الكبد

أطعمة تنظف الكبد

لتنظيف الكبد

مشروبات تنظيف الكبد

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