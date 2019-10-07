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4 أسباب وراء تعديل قانون "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا"

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 06:30 ص
4 أسباب وراء تعديل قانون "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا" مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا
كتب عبد اللطيف صبح

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تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، المُقرر لها اليوم الإثنين برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

ويأتى مشروع القانون المُقدم من الحكومة لـ4 أسباب رئيسية، وهى:

1- وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة.

2- المدينة كانت تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمى للدولة بالرغم من تميزها العلمى والبحثى للمدينة منذ إنشاءها.

3- أحكام القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 كان ينص على أن مدينة زويل (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية) ولكنها أصبحت مدينة علمية متميزة للعلوم والتكنولوجيا على أرض الواقع فهى ليست مشروعاً.

4- كان يتعين أن تكون أهداف المدينة متفقة مع أهداف ومنظومة التعليم العالى والبحث العلمى بالدولة، ولذلك فقد تم التنسيق مع إدارة المدينة لإجراء بعض التعديلات على قانون إنشاءها بما يضمن اتفاق أهداف المدينة مع منظومة وأهداف التعليم العالى والبحث العلمى فى الدولة.


مدينة زويل

البحث العلمى

التعليم العالى

مجلس النواب

اليوم السابع بلس

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