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3 علامات تدل على إصابتك بالاكتئاب الخفى.. منها الألم المستمر

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:00 م
3 علامات تدل على إصابتك بالاكتئاب الخفى.. منها الألم المستمر الاكتئاب - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الاكتئاب من الأمراض النفسية الشائعة وقد تصاب به بدون أن تدرى، وهذا ما يسمى بـ "الاكتئاب الخفى"، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز عراض الإصابة بالاكتئاب الخفى، وفقاً لموقع "تايمز أوف انديا".

على الرغم من أن كثير من الناس يعرفون أنهم مصابون بالاكتئاب، إلا إن هناك أشخاص آخرين يعانون من الاكتئاب دون أن يعرفوا.

الاكتئاب ليس حالة واحدة تناسب الجميع بل يؤثر على الأشخاص بطرق مختلفة، ففي حين أن هناك بعض العلامات الخفية للاكتئاب، فإن شدة وتكرار الأعراض تعتمد على الفرد نفسه، وإليكم 3 علامات تدل على إصابتك بالاكتئاب الخفى.

الاكتئاب
الاكتئاب

 

أعراض الاكتئاب الخفى
 

1-الإرهاق الذهنى أو لا يمكنك أن تتخذ القرارات البسيطة
 

لدينا جميعاً مشكلة في اتخاذ القرارات من وقت لآخر، ومع ذلك، إذا كان الاختيار بين الأعمال اليومية مثل ما ترتديه أو ما يجب طهيه، أو ما يجب فعله في وقت فراغك، فقد يكون هذا الإرهاق الذهنى وعدم القدرة على اتخاذ القرارات دليل على الإصابة بالاكتئاب الخفى.

 

2- ألم مستمر فى أنحاء جسمك
 

يمكن أن يظهر الاكتئاب بعدة طرق مختلفة وأحد هذه العلامات هو الألم المزمن، إذا كنت تعاني من ألم خفيف مزعج ولا يختفي مع مسكنات الألم، فقد يكون الاكتئاب هو السبب، ووفقاً للدراسات فإن 65 % من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب يعانون أيضا من الألم المزمن.

 

 3- تتوقف عن تمشيط شعرك أو الاستحمام
 

إذا بدأت تقضى وقتاً أقل فى الاهتمام بنظافتك الشخصية من الاستحمام إلى تمشيط شعرك أو غيرها من الأشياء، فهذا يدل على أنك تعانى من الاكتئاب.


اعراض الاكتئاب

الاكتئاب

اسباب الاكتئاب

علاج الاكتئاب

الاكتئاب الخفى

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