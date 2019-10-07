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18 مليار جنيه ارتفاعا الأسبوع الماضى.. البورصة تستأنف الجلسات اليوم

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:00 ص
18 مليار جنيه ارتفاعا الأسبوع الماضى.. البورصة تستأنف الجلسات اليوم البورصة ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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تستأنف اليوم البورصة المصرية عملها اليوم بعد أن قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم أمس الأحد الموافق 6 أكتوبر، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 18 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 713.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.6% عن الأسبوع الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 402.89 مليار جنيه إلى 414 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 2.8%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 194.6 مليار جنيه إلى 199.8 مليار جنيه بنسبة نمو 2.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 597.4 مليار جنيه إلى 613.8 مليار جنيه بنسبة نمو 2.7%.

 


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