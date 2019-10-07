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‎رئيس الوزراء يستقبل نظيره الفلسطينى بأول زيارة لمصر.. وجلسة مباحثات مرتقبة

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 05:46 م
‎رئيس الوزراء يستقبل نظيره الفلسطينى بأول زيارة لمصر.. وجلسة مباحثات مرتقبة مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد اشتية، رئيس وزراء فلسطين
كتبت هند مختار

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استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة اليوم، الدكتور محمد اشتية، رئيس وزراء فلسطين والوفد المرافق له، وذلك في مستهل زيارته الرسمية الأولي لمصر منذ توليه مهام منصبه.

وتأتى زيارة رئيس الوزراء الفلسطينى لمصر فى إطار الحرص المتبادل بين القيادة السياسية فى البلدين على تعزيز علاقات التعاون الثنائى بين مصر وفلسطين فى شتى المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر ومواصلة التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور محمد اشتية، جلسة مُباحثات ثنائية، فضلاً عن ترأسهما لجلسة مباحثات موسعة يشارك فيها وفد وزاري رفيع المستوى من البلدين.

 

مصطفى مدبولى ومحمد اشتية (1)
 

 

مصطفى مدبولى ومحمد اشتية (2)
 

 

مصطفى مدبولى ومحمد اشتية (3)
 

 

مصطفى مدبولى ومحمد اشتية (4)
 

 

مصطفى مدبولى ومحمد اشتية (5)
 

 

مصطفى مدبولى ومحمد اشتية (6)
 

 

مصطفى مدبولى ومحمد اشتية (7)
 

 

مصطفى مدبولى ومحمد اشتية (8)
 

 

مصطفى مدبولى ومحمد اشتية (9)
 

 

مصطفى مدبولى ومحمد اشتية (10)
 

 

مصطفى مدبولى ومحمد اشتية (11)
 

 

مصطفى مدبولى ومحمد اشتية (12)
 

 

مصطفى مدبولى ومحمد اشتية (13)
 

 

مصطفى مدبولى ومحمد اشتية (14)
 

 

مصطفى مدبولى ومحمد اشتية (15)
 

 

مصطفى مدبولى ومحمد اشتية (16)
 

 

مصطفى مدبولى ومحمد اشتية (17)
 

 

 


رئيس وزراء فلسطين

جلسة مباحثات ثنائية

مصطفى مدبولى

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