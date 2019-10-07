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ولى عهد أبوظبى يتسلم شعار التسامح لعام 2019

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 10:43 م
ولى عهد أبوظبى يتسلم شعار التسامح لعام 2019 الشيخ محمد بن زايد
وكالات الأنباء

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تسلم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم ، شعار التسامح يتضمن صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - تلفها " ورقة شجرة الغاف " التي ترمز للتسامح في دولة الإمارات. قدمتها وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة اللجنة التنفيذية لعام التسامح نورة بنت محمد الكعبي ليستخدم شعاراً للتسامح في الدولة بعد انتهاء " عام التسامح 2019 ".

 

وأعرب الشيخ محمد بن زايد ، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي،  عن سعادته بتلقي هذا الرمز الوطني الأصيل الذي يشكل مكوناً رئيساً من شعار " عام التسامح " نظراً لدلالات هذه الشجرة الكبيرة كونها رمزاً للصمود والتعايش في الصحراء وتقترن بهوية أبناء الإمارات وموروثهم . مؤكداً أن ترسيخ قيم التسامح يعد امتداداً لنهج زايد وإرثه الإنساني.

 

وتشير ورقة شجرة الغاف التي تتميز بلونها الأخضر اليانع إلى الاستدامة نظراً لدور هذه الشجرة الأصيلة في المحافظة على الحياة البيئية كونها شجرة صديقة لطبيعة الإمارات وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالموروث الشعبي والبيئي لأبناء دولة الإمارات .. كما تعد شجرة الغاف من الأشجار التي أولاها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اهتماماً خاصاً، فقد أصدر قوانين وتعليمات بمنع قطع شجر الغاف .. وكان يدعو، على الدوام إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش الحضارية والإنسانية في مجتمع الإمارات والمجتمعات العالمية.

 

 

 


الامارات

محمد بن زايد

ابو ظبى

التسامح

التعايش

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