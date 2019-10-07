وكيل الأزهر لطلاب شعبة العلوم الإسلامية: "أنتم دعاة ورجال الدين فى المستقبل"

تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، معهد العلوم الإسلامية بالقاهرة الجديدة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بالمعهد.

وحث وكيل الأزهر الطلاب على التميز والتفوق والاجتهاد في تحصيل العلم قائلا لهم: أنتم دعاة ورجال الدين فى المستقبل، داعيًا إياهم إلى صقل مواهبهم ومهاراتهم واستغلال الفترة الدراسية فيما ينمى ثقافاتهم ويبنى شخصياتهم الأزهرية والعلمية، والاستفادة من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد ومن خبراتهم.

وأصدر توجيهاته إلى إدارة المعهد وأعضاء هيئة التدريس بتوفير الجو العلمى المناسب للطلاب حتى يحققوا الاستفادة المرجوة، وتأهيل طلاب المعهد ليكونوا خير دعاة لرسالة الإسلام السمحة وحمل المنهج الأزهرى المعتدل، وامتلاك مقومات الداعية العصرى ومواكبة المستجدات.

بدأت فكرة المعهد في عام 2010 بشكل تجريبى فى عشر محافظات، عبر استحداث شعبة جديدة بالمرحلة الثانوية تحت اسم "الشعبة الإسلامية" بجانب شعبتى الأدبى والعلمى، على أن يتم اختيار طلاب الشعبة عقب اجتياز اختبارات خاصة، والاهتمام بتعليمهم اللغات الأجنبية، ليكونوا نواةً لجيلٍ أزهرى على مستوى عالٍ من الكفاءة والجاهزية، مؤهلين للالتحاق بالكليات الشرعية.

وفى إطار اهتمام بالشعبة وطلابها؛ تم إنشاء معهد العلوم الإسلامية، على مساحة 18 ألف مترًا مربعًا في مدينة القاهرة الجديدة، وهو يستوعب 1200 طالب، ويضم عيادة صحية وأخرى نفسية و42 فصلًا دراسيًا، كما تم تزويد المجمع بوسائل تعليمية متقدمة وقاعات دراسية مجهزة، إضافة إلى سكن داخلي للطلاب يضم غرف إقامة ومطاعم وملاعب، فضلًا عن انتقاء هيئة تدريس على أعلى مستوى، ومناهجَ متطورة ومتميزة.