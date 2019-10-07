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وزير الدفاع الكورى الجنوبى يزور سلطنة عمان لبحث تعزيز التعاون المشترك

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:13 ص
وزير الدفاع الكورى الجنوبى يزور سلطنة عمان لبحث تعزيز التعاون المشترك وزير الدفاع العمانى بدر بن سعود بن حارب البوسعيدى
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن وزيرها جيونج كيونج-دو سيزور سلطنة عمان رسميا لمدة يومين، خلال الفترة من 7- 8 أكتوبر، لبحث سبل تعزيز التعاون فى مجالى الدفاع الوطنى والصناعة الدفاعية.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الإثنين أن جونج سيبحث مع الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي سبل تطوير التعاون في مجالي الدفاع الوطني والصناعة الدفاعية، ومن المقرر أن يوقع الجانبان مذكرات تفاهم في مجال الدفاع بين كوريا الجنوبية وسلطنة عمان.
ويُنتظر أن يزور جيونج كيونج -دو وحدة "تشونج هيه" العسكرية الكورية الجنوبية التي تقوم بمهامها في ميناء مسقط من أجل تشجيع الجنود الكوريين الجنوبيين.
كما أكدت الوزارة تطلعها إلى تطوير التعاون وتوسيع نطاقه في مجالي الدفاع الوطني والصناعة الدفاعية بين البلدين من خلال زيارة الوزير جونج إلى سلطنة عمان.


عمان

سلطنة عمان

كوريا الجنوبية

وزير الدفاع العمانى

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