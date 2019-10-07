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هبوط أسعار النفط من جديد وسط جو من التشاؤم بشأن الاقتصاد العالمي

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 06:31 ص
هبوط أسعار النفط من جديد وسط جو من التشاؤم بشأن الاقتصاد العالمي استخراج نفط
سنغافورة (رويترز)

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هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين، مواصلة الخسائر الكبيرة التى لحقت بها الأسبوع الماضى مع تخوف التجار من أن يؤثر التباطؤ الاقتصادى العالمى على نمو الطلب على النفط فى المستقبل فى الوقت الذى يعلقون فيه أمال حدوث انتعاش على إحراز تقدم فى المحادثات التى تجرى هذا الأسبوع بشأن إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام مزيج برنت 24 سنتا إلى 58.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 0147 بتوقيت جرينتش فى حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 12 سنتا إلى 52.69 دولار للبرميل.

وكانت تعاقدات الخامين قد هبطت أكثر من خمسة فى المئة عند نهاية التعامل الأسبوع الماضى عقب بيانات عن التصنيع تبعث على التشاؤم من الولايات المتحدة والصين بعد أن أضر النزاع المستمر بين أكبر اقتصادين فى العالم النمو العالمى وزاد من خطر حدوث ركود.

ويلتقى مسؤولون أمريكيون وصينيون فى واشنطن يومى العاشر والحادى عشر من أكتوبر فى المحاولة التالية التى طال انتظارها للتوصل لاتفاق.

 


هبوط أسعار النفط

الاقتصاد العالمي

أرامكو

التباطؤ الاقتصادى

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