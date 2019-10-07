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نوفاك: روسيا استعدت لتحرك منسق بعد هجمات السعودية إذا اقتضت الضرورة

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:47 م
نوفاك: روسيا استعدت لتحرك منسق بعد هجمات السعودية إذا اقتضت الضرورة وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك
رويترز

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قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، إن بلاده استعدت للقيام بتحرك منسق إذا اقتضت الضرورة، وذلك فيما يتعلق بأثر هجمات الشهر الماضى على منشأتين نفطيتين سعوديتين على إنتاج النفط.

وقال لرويترز فى مقابلة بموسكو، "كان لنا اتصال مع الوزير السعودى.. قال إنهم يتصرفون، وشعرت بأنه لم تكن هناك حاجة لأى إجراءات استثنائية".

وقال، "قلنا إن لدينا طاقة إنتاجية فائضة تبلغ حوالى 300 ألف برميل يوميا، لكن قدرتنا اليوم أعلى لأن الشركات واصلت الاستثمار (خلال خفض الإنتاج)"، مؤكدا أن طاقة روسيا الإنتاجية الفائضة تبلغ حوالى 500 ألف برميل يوميا.


الطاقة الروسية

النفط العالمى

ألكسندر نوفاك

النفط

رويترز

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