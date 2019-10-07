نمو العجز التجارى للمغرب من يناير إلى أغسطس 2.4% على أساس سنوى

رويترز

أظهرت بيانات نشرها مكتب الصرف المغربى على موقعه الألكتروني أن العجز التجارى للمغرب ارتفع بنسبة 2.4% إلى 140 مليار درهم (14.5 مليار دولار) في أول ثمانية أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وزادت الواردات 2.9% إلي 328 مليار درهم، كما ارتفعت الصادرات، التي تتألف بصفة أساسية من منتجات زراعية والسيارات والفوسفات 3.2% .

وذكر المكتب أن تحويلات المغاربة في الخارج وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة نزلت 1.3% إلى 44.6 مليار درهم بينما تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 30.4 % إلى 12.3 مليار درهم.