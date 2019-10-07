نائب محافظ البحيرة تتفقد لجان امتحانات محو الأمية بدمنهور ..صور

وأشادت نائب محافظ البحيرة، بجميع المتقدين للامتحان متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح بالإصرار على العمل وطلب العلم والتفوق.

يذكر أن عدد المتقدمين لاداء الامتحان بمركز ومدينة دمنهور 709 ضمن إجمالى عدد 7960 متقدم على مستوى مراكز ومدن المحافظة .

وفى هذا السياق، قامت الدكتورة نائب المحافظ بجولة بقرية دنشال تفقدت خلالها مكتب البريد، وتابعت سير وانتظام العمل والخدمات المقدمة للمواطنين والتقت ببعض الأهالى، واستمعت لمطالبهم، كما قامت بتفقد الوحدة البيطرية ووجهت مديرية الطب البيطرى بمتابعة الوحدة وتقديم كافة أوجه الدعم لها للعمل على تقديم افضل الرعاية العلاجية البيطرية اللازمة للماشية .