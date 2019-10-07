نائب محافظ البحيرة تتفقد لجان امتحانات محو الأمية بدمنهور ..صور

تفقدت اليوم، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، سير امتحانات اليوم الأول من دورة أكتوبر بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالبحيرة ، حيث تفقدت لجنة مدرسة عاشور العبد بدمنهور ولجنة مدرسة دنشال بقرية دنشال بمركز دمنهور، والتى يؤدى بهما عدد 22 متقدم للامتحان.
وأشادت نائب محافظ البحيرة، بجميع المتقدين للامتحان متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح بالإصرار على العمل وطلب العلم والتفوق.
يذكر أن عدد المتقدمين لاداء الامتحان بمركز ومدينة دمنهور 709 ضمن إجمالى عدد 7960 متقدم على مستوى مراكز ومدن المحافظة .
وفى هذا السياق، قامت الدكتورة نائب المحافظ بجولة بقرية دنشال تفقدت خلالها مكتب البريد، وتابعت سير وانتظام العمل والخدمات المقدمة للمواطنين والتقت ببعض الأهالى، واستمعت لمطالبهم، كما قامت بتفقد الوحدة البيطرية ووجهت مديرية الطب البيطرى بمتابعة الوحدة وتقديم كافة أوجه الدعم لها للعمل على تقديم افضل الرعاية العلاجية البيطرية اللازمة للماشية .
.نائب محافظ البحيرة تتفقد لجان إمتحانات محو الأمية
.نائب محافظ البحيرة تتفقد لجان إمتحانات محو الأمية
.نائب محافظ البحيرة تتفقد لجان إمتحانات محو الأمية
.نائب محافظ البحيرة تتفقد لجان إمتحانات محو الأمية
.نائب محافظ البحيرة تتفقد لجان إمتحانات محو الأمية
.نائب محافظ البحيرة تتفقد لجان إمتحانات محو الأمية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة