ميناء دمياط تعلن استقبال 21 سفينة خلال آخر 24 ساعة

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل عدد 1 سفينة حاويات و10 سفن بضائع عامة، بينما غادرعدد 2 سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 21 سفينة .

وأضافت هيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 5800 طن يوريا و2880 طن زيت و100 طن فوسفات و425 طن أسمنت، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2486 طن حديد و7000 طن خردة و1766 طن فول و7690 طن ذرة و20266 طن قمح و602 طن خشب و8600 طن كسب صويا .‎

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 111 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 657 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 152933 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 111697 طنا .

وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2620 طن قمح، فى حين غادر عدد 503 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 29144 من البضائع العامة منها عدد 70 سيارة نقل محملة بـ 3495 طن قمح.