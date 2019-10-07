موجز 6.. التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة فى مقدمتها إعلان وزارة التربية والتعليم التعاقد مع 120 ألف معلم، وإعلان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، سيحضر غدا الثلاثاء إلى مقر مجلس النواب، لمناقشة كل المشكلات التىيعانى منها المواطن المصرى.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليمالفنى، أنها ستضع إطار عام لقياس كفاءات وجدارة المعلمين على غرار إطار عام المناهج التعليمية، قائلة: لابد أن تكون هناك مواصفات لمن يعمل معلما، إضافة إلى منحه رخصة مزاولة المهنة كما سيتم الاستعانة بخبراء ورؤساء الجامعات وكليات التربية لوضع أطر معينة لتقييم المعلمين فى المدارس ودوافع وشهادات الصلاحية.





وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد فى هذا الخصوص، بما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فى كافة أنحاء البلاد، لا سيما محافظات الصعيد والمناطق النائية، وذلك فى ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية قصوى فى تلبية احتياجات مصر التنموية وتوفير الطاقة للأجيال القادمة وتنويع مصادرها.





وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على المادة 372 مكررا من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، وخالد حنفى، وسعيد طعيمة، بشأن تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير، التى تغلظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية أو مبان أملاك الدولة، أو تبع الوقف الخيرى.





أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، سيحضر غدا الثلاثاء إلى مقر مجلس النواب، بقاعة الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة كل المشكلات التىيعانى منها المواطن المصرى.





أكدت وزارة المالية، حرصها على المتابعة الميدانية لأداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالمحافظات، بما يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، موضحة أن هناك فرق عمل فنية للمتابعة الميدانية تجوب المحافظات وتلتقي بالمسئولين وتحضر المجالس التنفيذية؛ للتأكد من جودة أداء المنظومة الإلكترونية، وتذليل أي عقبات وحل أي مشاكل.





وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمى، وخالد حنفى، وسعيد طعيمة، بشأن تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير.





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "جيلبرتأونجبو" رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، حيث أعرب الرئيس عن تقدير مصر للدعم الذي يقدمه الصندوق للمشروعات التنموية في مصر على مدار عقود، باعتبار الصندوق شريكاً استراتيجياً هاماً يُساعد الحكومة المصرية فى تحقيق أهدافها التي تتعلق بالقضاء على الفقر فى المجتمعات الريفية وتحسين المستوى المعيشى للأسر بالمناطق النائية.





سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.





تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح العديد من المنتجات والسلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية فى إطار العمل على تلبية احتيجات المواطنين من السلع ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تتراوح من 20 الى 30% مقارنة بنفس أسعار المنتجات فى الأسواق الأخرى.





شهدت محافظات مصر انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار "نور حياة" لتستأنف عملها بالمدارس الابتدائية، حيث أعلن صندوق تحيا مصر، أنه تمت عودة المبادرة بعد توقفها خلال الإجازة الصيفية، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التى أطلقها الصندوق فى 10 فبراير الماضى بالمدارس.





افتتح صباح اليوم الاثنين، وزير التنمية المحلية، ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة - مؤسس مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا فى مصر، أعمال تطوير قرية تزمنت الغربية، بتكلفة 5 ملايين جنيه، والتى تعد القرية رقم 15 التى تم تطويرها ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا.





"أعتمد دائما فى أسلوب الشرح مع الطلاب على الشرح العملى باستخدام أدوات ومجسمات بعيدا عن التلقين النظرى".. هكذا قال سامى مسلم مدرس الدراسات الاجتماعية بمدرسة الصفوة التابعة لإدارة برج العرب بالإسكندرية، الذى ظهر فى فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى وهو يقوم بشرح بانورامى لطلاب المرحلة الابتدائية عن حرب ونصر أكتوبر باستخدام المجسمات الحقيقية، الأمر الذى أشعل صفحات التواصل الاجتماعى، لتثمين المجهود الكبير والفكرة الرائعة لغرس روح الوطنية فى نفوس الطلاب وبأقل التكاليف وأداء تلقائى.





تصدر النجم اياد نصار الهاشتاج وأصبح تريند على جوجل بعد عرض فيلم "الممر" للنجم أحمد عز لأول مرة على شاشة ON E، أمس الأحد بسبب شخصية "ديفيد" الضابط الإسرائيلىالذى قدمها خلال الأحداث.





مع بداية الألفية الثانية، كان الإعلان عن مولد نجم جديد فى عالم الفن المصرى، بعد أن بدأ اسمه يتردد على ألسنة عشاق السينما وملأت أفيشات أفلامه الشوارع معلنة عن ميلاد نجم الكوميديا محمد هنيدى، فكان كالسهم الذى اخترق الحائط فنفذت كل الأجيال التالية من الشق الذى صنعه، بشهادة صديق عمره أحمد السقا، وصنع مع رفاقه جيلا دخلت السينما معهم طورا جديدا فى وقت كانت الشاشة الذهبية فيه تعانى على المستويات كافة.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، ﻃﻘﺲﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰاﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ والوجه اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮةﺷﺪﻳﺪاﻟﺤﺮارةﺟﻨﻮﺑﺎ ﻧﻬﺎراﻟﻄﻴﻒ ﻟﻴﻼ.





كشف الدكتورة مها صابر، مدير حديقة حيوان الجيزة، نفوق الفيلة "نعيمة" بحديقة حيوان الجيزة، موضحة أن المؤشرات الأولية توكد جلطة فى القلب.





توفت الممثلة والمغنية الأمريكية ديان كارول رائدة الممثلات ذوى البشرة السمراء فى التلفزيون الأمريكى والمعروفة عالميًا من خلال مسلسل "داينستى" الذى عرض فى الثمانينيات، عن عمر ناهز 84 عامًا.