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موجز الحوادث.. معاقبة مدير مديرية أوقاف لإغلاقه دور أعلى مسجد بالمنيا

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 07:00 م
موجز الحوادث.. معاقبة مدير مديرية أوقاف لإغلاقه دور أعلى مسجد بالمنيا محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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رفض قبول دعوى عدم دستورية فرض رسوم تخزين البضائع بالجمارك

قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 111 من قانون الجمارك، وعدم الإعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى القضية رقم 37267 لسنة 54 ادارية عليا.

التأديبية تعاقب مدير مديرية الأوقاف لإغلاقه دور أعلى مسجد

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير مديرية الأوقاف سابقًا بمحافظة المنيا بدرجة وكيل وزارة بعقوبة اللوم، وخصمت أجر شهر من راتب مدرس وإمام وخطيب منتدب رئيسًا لقسم المساجد بإدارة اوقاف المنيا، لخروجهم على مقتضي الواجب الوظيفي ولم يراع أي منهم مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.
 
شنت اﻹدارة العامة للمرور ، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر لأنها تهدد سلامة السائق وسلامى الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.
 
تأجيل محاكمة 555 متهما فى قضية "الانضمام لجماعة تكفيرية" لـ14 أكتوبر

قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 14 أكتوبر لتعذر حضور المتهمين.

حبس مستريح الزيتون بتهمة الاستيلاء على 2 مليون جنيه

أمرت نيابة الزيتون بحبس مقاول، 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامه بالاستيلاء علي 2 مليون جنيه من المواطنين بزعم قدرته على توفير شقق وأراضى لهم ، وكلفت مباحث الاموال العامة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

الحكم فى إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية طلاب حلوان" 3 نوفمبر المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان"، لـ3 نوفمبر للنطق بالحكم.

حيثيات قضية "اقتحام الحدود الشرقية" تكشف كيفية الهجوم على سجن المرج

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، حيثيات حكمها القاضى بالسجن المؤبد لمحمد بديع والبلتاجى و9 آخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، والمشدد 15 سنة لصبحى صالح و7 آخرين، وبراءة صفوة حجازى و8 آخرين.

 


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