موجز الحوادث.. معاقبة مدير مديرية أوقاف لإغلاقه دور أعلى مسجد بالمنيا

رفض قبول دعوى عدم دستورية فرض رسوم تخزين البضائع بالجمارك

قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 111 من قانون الجمارك، وعدم الإعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى القضية رقم 37267 لسنة 54 ادارية عليا.