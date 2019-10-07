موجز الحوادث.. معاقبة مدير مديرية أوقاف لإغلاقه دور أعلى مسجد بالمنيا

رفض قبول دعوى عدم دستورية فرض رسوم تخزين البضائع بالجمارك
التأديبية تعاقب مدير مديرية الأوقاف لإغلاقه دور أعلى مسجد
قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 14 أكتوبر لتعذر حضور المتهمين.
حبس مستريح الزيتون بتهمة الاستيلاء على 2 مليون جنيه
الحكم فى إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية طلاب حلوان" 3 نوفمبر المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان"، لـ3 نوفمبر للنطق بالحكم.
حيثيات قضية "اقتحام الحدود الشرقية" تكشف كيفية الهجوم على سجن المرج
أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، حيثيات حكمها القاضى بالسجن المؤبد لمحمد بديع والبلتاجى و9 آخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، والمشدد 15 سنة لصبحى صالح و7 آخرين، وبراءة صفوة حجازى و8 آخرين.
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