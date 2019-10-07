موجز أخبار اقتصاد.. حظر استخدام كروت "المحَّصلين" فى التحصيل الإلكترونى

كتب أحمد حمادة

شهد عالم الاقتصاد والمال فى مصر، اليوم الاثنين، عدة أحداث وأخبار تم نشرها على "اليوم السابع" كان من أهمها، إعلان وزارة المالية حظر استخدام كروت "المحَّصلين" نيابة عن المواطنين فى التحصيل الإلكترونى، وهيئة قناة السويس تعلن قرب الانتهاء من تسليم 4 ملايين متر مربع للمستثمرين، وإعلان هيئة المجتمعات عن إتاحة 11 قطعة أرض للمستثمرين لإقامة مشروعات بالقاهرة الجديدة ، والرقابة الصناعية: 9468 حملة تفتيشية على المصانع وإعداد 15445 دراسة فنية وترخيص، إضافة إلى ارتفاع مؤشرات البورصة وتربح 11 مليار جنيه فى تعاملات بداية الأسبوع ، وأخيرا أسعار الذهب والعملات الأجنبية.

- المالية تحظر استخدام كروت "المحَّصلين" نيابة عن المواطنين فى التحصيل الإلكترونى

أكدت وزارة المالية، حرصها على المتابعة الميدانية لأداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالمحافظات، بما يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، موضحة أن هناك فرق عمل فنية للمتابعة الميدانية تجوب المحافظات وتلتقي بالمسئولين وتحضر المجالس التنفيذية؛ للتأكد من جودة أداء المنظومة الإلكترونية، وتذليل أي عقبات وحل أي مشاكل.

- رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: قرب الانتهاء من تسليم 4 ملايين متر مربع للمستثمرين

أكد المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قرب الانتهاء من نحو 4 ملايين متر جاهزة للتسليم للمستثمرين بعد الانتهاء من جهود تحسين التربة في المنطقة.

- الإحصاء: الإسكان الاقتصادى فى المرتبة الأولى طبقاً لنوعية البناء بنسبة 52%

أصــدر الجهـاز المركزى للتعبئـة العامـة والإحصاء اليـوم الأثنين الموافـق 7 / 10/ 2019 بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى للإسكان، والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين الأول من شهر أكتوبر سنوياً.

- هيئة المجتمعات تتيح 11 قطعة أرض للمستثمرين لإقامة مشروعات بالقاهرة الجديدة

قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس مياه المجتمعات العمرانية، إنه تم إتاحة 11 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، لإقامة مشروعات مختلفة.

- الرقابة الصناعية: 9468 حملة تفتيشية على المصانع وإعداد 15445 دراسة فنية وترخيص

أشار أحدث تقرير حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الجارى (يناير – سبتمبر) إلى جهود مكثفة قامت بها المصلحة في إطار حرصها على إحكام الرقابة على المصانع وتطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية حفاظاً على سمعة الصناعة المصرية.

- البترول تبحث فرص الدخول للسوق التنزانية لتنفيذ أنشطة ومشروعات بترولية

استقبلت وزارة البترول والثروة المعدنية ميدارد كاليمانى وزير الطاقة التنزانى والوفد المرافق له حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وفرص دخول شركات البترول والغاز المصرية إلى السوق التنزانية لتنفيذ أنشطة ومشروعات مختلفة والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات صناعة البترول تعزيزاً للروابط والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

- وكالة: أمين عام أوبك يقول من السابق لأوانه بحث تعميق تخفيضات إنتاج النفط

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الاثنين عن محمد باركيندو أمين عام أوبك قوله إنه من السابق لأوانه أن تبحث المنظمة تعميق تخفيضات إنتاج النفط على الرغم من انخفاض الأسعار.

- تباين أسعار النفط وحذر قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية

تباينت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط آمال حذرة من جانب المتعاملين لحدوث تعاف بعد خسائر الأسبوع الماضى فى حالة إحراز تقدم فى المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعلى خلفية تباطؤ اقتصادى عالمى يضغط على الطلب المستقبلى على النفط.

- الرقابة المالية: توفير حماية تأمينية للمستثمرين بالبورصة ضد المخاطر غير التجارية للشركات

أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه لأول مرة يتم توفير حماية تأمينية لحائزى الأسهم من المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية لما له من أثر إيجابى على سلامة واستقرار الأسواق، وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر.

- الرقابة المالية تتجه لخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة

كشف المستشار خالد النشار – نائب رئيس هيئة الرقابة المالية عن قيام الهيئة بعقد العديد من الاجتماعات وإجراء المناقشات مع أطراف السوق، وطرح وتلقي المقترحات المتعلقة بخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية بهدف تشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية.

- مصر تشارك فى المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 2019

تشارك مصر، ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد فى الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر بجنيف، سويسرا، تحت شعار "دفع عجلة التجارة: التكيّف مع عالم متغير"، وذلك وفقا للموقع الإلكترونى لوزارة الاتصالات.

- اتحاد الغرف التجارية: 380 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر والبرتغال

أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن البرتغال تعد شريكا رئيسيا لمصر في مختلف المجالات، مشيرا إلي أن الاستثمارات المشتركة تجاوزت 450 مليون دولار فى الاتجاهين فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والملابس الجاهزة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاستثمار العقارى.

- ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، فى أول جلسة بعد إجازة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.

- البورصة تربح 11 مليار جنيه وارتفاع جماعى بمؤشراتها فى تعاملات بداية الأسبوع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.

- استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 7-10-2019

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 7-10-2019 ، فى بعض البنوك العاملة فى مصر حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.23جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس، مسجلا الأسعار التالية:

- أسعار العملات اليوم الاثنين 7-10-2019

تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 7-10-2019، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الخميس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

- سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 7-10-2019

ننشر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاثنين 7-10-2019، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 17.79 جنيه للشراء، و17.94جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس.

- سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 7-10-2019 يواصل استقراره أمام الجنيه المصرى

ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 7-10-2019، حيث سجل سعر الريال استقراراً عند 4.31 جنيه للشراء و 4.35 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

- أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-10-2019 فى مصر

ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 7 أكتوبر، بعد هبوط بقيمة جنيهين فى ختام تعاملات الأسبوع، ويتوقف التداول على الذهب في مصر يوم الأحد من كل أسبوع نتيجة الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، فيما فتح التداول على سوق الذهب اليوم على استقرار ملحوظ قياسا على أمس وأول أمس.