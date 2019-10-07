مليون جنيه حصيلة مستريح جديد بالإسكندرية.. تعرف على العقوبة

كتب سليم على

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص استولى على قرابة المليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها فى مجال تجارة قطع غيار وإكسسوارات السيارات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم"

يقول أحمد السقا المحامى، إن المتهم فى تلك الواقعة يواجه تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

وأشار السقا، إلى أن عقوبة النصب والاحتيال التى أقرها قانون العقوبات، تتراوح ما بين شهر حتى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، لافتًا إلى أن عقوبة الشروع فى النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.