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مقتل 16 وإصابة 6 من مسلحى طالبان فى عمليات أمنية وسط أفغانستان

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:40 ص
مقتل 16 وإصابة 6 من مسلحى طالبان فى عمليات أمنية وسط أفغانستان الشرطة الأفغانية
أ ش أ

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لقى 16 شخصا حتفهم وأصيب 6 آخرون فى عمليات أمنية شنتها القوات الخاصة الأفغانية فى إقليم جازنى وسط أفغانستان.
وذكر بيان صادر عن فيلق "ثاندر 203" التابع للجيش الأفغاني، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الاثنين، أن عملية القوات الخاصة الأفغانية أسفرت عن مقتل 12 من مقاتلي طالبان وإصابة 6 آخرين.
وأضاف البيان أن الجيش الأفغاني شن غارات مدفعية في منطقة جاجاتو، مما أسفر عن مقتل 4 من مقاتلي طالبان وتدمير 3 دراجات نارية.
وأوضح الفيلق العسكري أن قوات الأمن نزعت فتيل 5 عبوات ناسفة خلال عمليات في إقليمي جازني وباكتيكا.


أفغانستان

طالبان

عمليات أمنية

الشرطة الأفغانية

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