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مفاجأة.. النظام الغذائي النباتي قد يؤدي إلى تسوس الأسنان

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:00 م
مفاجأة.. النظام الغذائي النباتي قد يؤدي إلى تسوس الأسنان تسوس الأسنان فى الأشخاص النباتين
كتبت إيناس البنا

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حذر طبيب أسنان من أن اعتماد الشخص على  النظام نباتي قد يكون أمرًا سيئًا لابتسامتك  لانه قد يسبب تسوس الأسنان.

ووفقا لتقرير موقع " ديلى ميل" البريطانى أوضح الدكتور ميرفن درويان، من مركز لندن لطب الأسنان التجميلي، أنه شهد زيادة في المرضى الذين يظهرون علامات على تسوس الأسنان بعد استبعاد بعض الأطعمة، حيث يتبع الكثير منهم نظامًا غذائيًا نباتيًا، والذي قد ينقصه البروتين والكالسيوم، وهو أمر حيوي للحفاظ على صحة الأسنان.

 

صورة خبر دايلى ميل عن تسوس الاسنان
صورة خبر دايلى ميل عن تسوس الاسنان

 

ويحذر الطبيب من أن بعض النباتيين قد يتناولون أيضًا المزيد من الأطعمة الحلوة والنشوية مثل الفواكه والحبوب، التى تسبب زيادة نمو البكتيريا في لإنتاج الأحماض، والتي يمكن أن تضر مينا الأسنان فى النهاية.

وجدت دراسة أخرى نشرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية The American Journal of Clinical Nutrition أن النباتيين هم أكثر عرضة للمعاناة من تسوس الأسنان، ومستويات اللعاب الحمضية، وتدفق اللعاب المحفّز بدرجة أقل من غير النباتيين وذلك بسبب عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) والكالسيوم.

 

المصادر النباتية لفيتامين د
 

وفقا لتقرير موقع " deltadentalwa " تشمل المصادر الغذائية لفيتامين (د) الأسماك الدهنية (زيت كبد سمك القد والماكريل والسلمون والسردين) والبيض (إذا تم إطعام الدجاج بفيتامين د) والفطر (إذا تم علاجه بالأشعة فوق البنفسجية)، والنظام الغذائي النباتي يحتوي على القليل من هذه الأمثلة، وبالنسبة للنباتيين الذين يبحثون عن فيتامين (د) من الطعام  ربما ستحتاجون إلى مكملات غذائية، على الأقل خلال فصلي الخريف والشتاء.

 


النظام النباتى

تسوس الاسنان

مينا الأسنان

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