معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يستقطب أكثر من 66 ألف زائر

وكالات

شهدت الدورة الخريفية الـ47 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي اختتمت فعالياته في الخامس من أكتوبر الجاري نجاحا باهرا عكسه الإقبال الكبير من الزوار سواء من داخل دولة الإمارات ودول الخليج العربي والعالم، والذي يعد الأضخم بتاريخ الحدث منذ انطلاقه قبل 26 عاما ، حسبما نشرت وكالة وام للانباء .

وكان مركز إكسبو الشارقة قد أعلن أمس أن عدد الزوار الدورة الـ47 بلغ 66,800 زائر بنمو قدر بـ 6,83% مقارنة بالدورة السابقة التي شهدت قرابة الـ62 ألف زائر، وذلك خلال أيام المعرض الخمسة، كما حقق نسبة مشاركة عالية بلغت 500 عارضاً محلياً وعالمياً، وانضم نخبة من العاملين في قطاع الذهب والمجوهرات في الاحتفالية الأكبر على مستوى المنطقة، عرضوا خلالها آخر إبداعاتهم وصيحات الموضة من مصوغات وتشكيلات الذهب والمجوهرات والساعات الثمينة والنادرة، وذات الماركات العالمية.