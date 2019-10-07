مظاهرات مكافحة تغيير المناخ تغلق الجسور الرئيسية فى كندا

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أغلق مئات من المتظاهرين ونشطاء مكافحة تغيير المناخ الجسور الكبرى في عدة مدن كندية اليوم الإثنين، ليجبروا آلاف السائقين على البحث عن طرق بديلة للوصول إلى أماكن عملهم.

وأغلق المتظاهرون الجسور الرئيسية في مدن هاليفاكس وتورونتو وإدمونتون، ومن المقرر تنظيم احتجاجات مماثلة، بما في ذلك لجسر "بورارد ستريت" في فانكوفر بالغرب الكندي.

وفي مقاطعة "نوفا سكوتشا"، تم إعادة توجيه الحافلات، وشوهد خطر تعطل حركة المرور مع تحول حركة المرور من جسر ماكدونالد، الذي يمتد عبر ميناء هاليفاكس ، إلى جسر ماكاي.

وفي تورونتو، منع عشرات المتظاهرين السيارات من عبور جسر بلور صباح الاثنين.

ويطالب منظمو الاحتجاجات في كندا المسؤولين بوضع خطة لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر في غضون ست سنوات، بما في ذلك إغلاق محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم والكتلة الحيوية.