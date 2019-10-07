مصر تشارك فى المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 2019

كتبت: هبة السيد

تشارك مصر، ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد فى الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر بجنيف، سويسرا، تحت شعار "دفع عجلة التجارة: التكيّف مع عالم متغير"، وذلك وفقا للموقع الإلكترونى لوزارة الاتصالات.

ويعد المنتدى أحد أكبر الفعاليات التى تنظمها منظمة التجارة العالمية بشكل سنوى للتوعية، ويوفر منصة لرؤساء الدول والمجتمع المدنى وكبار رجال الأعمال فى العالم والطلاب والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية للالتقاء ومناقشة مجموعة واسعة من قضايا المنظمة وأهم الموضوعات التجارية والإنمائية الحالية وتقدر المشاركة السنوية فى المنتدى بنحو 1500 مشارك.

وتتمحور المناقشات خلال فعاليات المنتدى حول تأثير المتغيرات العالمية على التجارة وكيفية الاستجابة والتأقلم مع هذه المتغيرات، مع التركيز بالأساس على قطاع الخدمات والقواعد المحلية وتأثيرها على الالتزامات الدولية وكذلك الاقتصاد الرقمى والتجارة الإلكترونية والاتفاقيات الإقليمية.

وتأتى أهمية مشاركة مصر فى هذا الحدث فى إطار متابعة أخر المناقشات والتطورات التى تشهدها منظمة التجارة العالمية بشأن موقف قطاع الخدمات لما له من تأثير على ما تم تقديمه من جداول التزامات فى إطار الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات والتى منها التزامات خدمات الاتصالات 2002 والعرض المصرى لتحرير خدمات الكمبيوتر والخدمات ذات الصلة وكذلك العرض المصرى لتحرير خدمات البريد السريع 2005.

هذا بالإضافة إلى متابعة أخر التطورات بشأن بعض الاتفاقيات الجديدة مثل اتفاق التجارة الالكترونية، والقواعد والإجراءات المحلية التى تمكّن الدول من وضع القواعد التنظيمية للقطاع دون المساس بجداول الالتزامات المقدمة فى إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ونظام فض المنازعات بين الدول الأعضاء فى المنظمة من وجهات نظر مختلفة، والاقتصاد الرقمي، والاتفاقيات الإقليمية ودورها فى تحرير التجارة.