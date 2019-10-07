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مصر تستضيف الاجتماع الثالث للجنة الاتصالات والإعلام بالاتحاد الأفريقى

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:46 م
مصر تستضيف الاجتماع الثالث للجنة الاتصالات والإعلام بالاتحاد الأفريقى ارشيفية
كتبت: هبة السيد

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تستضيف مصر، ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاجتماع الثالث للدورة العادية للجنة الفنية المتخصصة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام التابعة للاتحاد الأفريقى فى الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر بمدينة شرم الشيخ وفقا للموقع الإلكترونى لوزارة الاتصالات.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للدورة فى إعداد مشاريع وبرامج الاتحاد وعرضها على المجلس التنفيذى، والإشراف على تنفيذ البرامج والقرارات التى تتبناها أجهزة الاتحاد الأفريقى ومتابعتها وتقييمها، وكذلك ضمان تنسيق تلك المشاريع والبرامج وتوافقها.

ويذكر أن مصر ستستضيف المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2019، تعقد المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية كل ثلاثة أو أربعة أعوام، ومهمة المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية هى استعراض ومراجعة لوائح الراديو، عند الضرورة، والمعاهدة الدولية التى تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل المستقرة والسواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض.


وزارة الاتصالات

الاتحاد الافريقي

لجنة الاعلام و الاتصالات

الاتصالات الراديوية

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