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مصرع فنى بأحد الشركات صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بأعمال اللحام جنوب بورسعيد

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 07:25 م
مصرع فنى بأحد الشركات صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بأعمال اللحام جنوب بورسعيد جثة - أرشيفية
بورسعيد محمد فرج

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لقى فنى شركة يناهز الرابعة والخمسين من عمره، مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء قيامه بأعمال اللحام باحد شركات الغزل والنسبج بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، إخطاراً يفيد مصرع جلال السعيد محمد 54 سنة فنى شركة، صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بأعمال اللحام بأحد شركات الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد .

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على الجثة بمستشفى السلام بورسعيد، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

 

 


مصرع فنى

الصعق بالكهرباء

اعمال اللحام

بورسعيد

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