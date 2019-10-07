مسعود بارزانى يبحث مع السفير الفرنسى تطورات الأوضاع فى العراق

أ ش أ

بحث زعيم الحزب الديمقراطى الكردستانى مسعود بارزانى، مع سفير فرنسا لدى العراق برونو أوبير تطورات الأوضاع فى العراق.

وقال المكتب الإعلامى لبارزانى، فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الاثنين، إن بارزانى بحث خلال اللقاء، الذى حضره أوليفيى ديكوتينى القنصل العام الفرنسى فى أربيل، الأوضاع السياسية وآخر المستجدات والمتغيرات على مستوى المنطقة، فضلا عن تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن العملية السياسية فى العراق، والتظاهرات وأعمال العنف والمواقف المتشددة الأخيرة التى شهدتها بغداد وعدد آخر من المحافظات العراقية.

وأضاف، أنه تم التطرق إلى تهديدات ومخاطر الإرهاب والفكر المتطرف على أمن واستقرار المنطقة، كما تم تداول الأوضاع فى سوريا والمتغيرات فى المعادلات السياسية والميدانية فى شمال شرق سوريا، فيما عبر الجانبان عن قلقهما حيال احتمالات تعميق معاناة وآلام الشعب الكردى وكذلك مستقبله ومصيره فى سوريا.