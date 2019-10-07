مسؤول أمريكى: العملية التركية المزمعة فى سوريا فكرة سيئة للغاية

رويترز

قال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية، اليوم، الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تؤيد العملية التركية المزمعة فى شمال شرق سوريا بأى شكل من الأشكال، مشيرا إلى أنها لن تجعل المنطقة أكثر أمانا من تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف في تصريحات للصحفيين، إنها فكرة فى غاية السوء، مردفا أن خطة أنقرة لإعادة توطين اللاجئين فى شمال شرق سوريا أكثر شىء جنونا سمعت به على الأرجح.

وتابع المسؤول أن واشنطن سحبت عددا صغيرا من القوات وما زالت تسيطر على المجال الجوى فوق شمال شرق سوريا.