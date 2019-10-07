مسؤول: أمريكا تتوقع من تركيا تولى أمر سجناء الدولة الإسلامية إذا انسحب الأكراد

رويترز

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، الاثنين، إن واشنطن تتوقع من تركيا تولي المسؤولية عن سجناء تنظيم الدولة الإسلامية إذا سيطرت أنقرة خلال توغلها المرتقب في شمال شرق سوريا على مناطق احتجاز المتشددين.

وأضاف المسؤول، أنه حتى الآن لا يزال الفصيل الكردى المتحالف مع الولايات المتحدة يسيطر على منشآت الاحتجاز.

وقال فى إفادة، إذا دخلوا "الأتراك" منطقة بها سجناء وانسحبت قوات سوريا الديمقراطية من المواقع الأمنية حول هذه السجون، فإننا نتوقع من الأتراك تولي المسؤولية عنها.