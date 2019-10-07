مسؤوا إماراتى: استثمارات دبى فى البنية التحتية للطرق والمواصلات وفرت 169 مليار درهم

وكالات الأنباء

قال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات فى الإمارات، مطر الطاير، إن استثمارات حكومة دبي في البنية التحتية للطرق والمواصلات التي تقدر بنحو 100 مليار درهم ساهمت في توفير 169 مليار درهم بين عامي 2006 و2018 كعائد اقتصادي مثل تقليل الوقت والوقود المهدرين في الازدحامات المرورية، فيما يتوقع أن تصل نسبة المنافع إلى التكاليف بالنسبة لمترو دبي قرابة 2.5 بنهاية عام 2020 و4.3 بنهاية عام 2030 وذلك وفقاً لدراسة فنية أجرتها إحدى الجامعات البريطانية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة للمؤتمر الدولي للطرق 2019 في أبوظبي بحضور عدد من المسؤولين من الهيئات والمؤسسات من داخل الدولة وخارجها.

وقدم الطاير عرضاً عن عناصر التميز في إدارة مشاريع البنية التحتية التي تعد أحد أهم محاور التنمية الشاملة والمحرك الرئيس للاقتصاد، حيث استثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة مليارات الدراهم لتطوير البنية التحتية وباتت اليوم تحتل مراكز متقدمة في مجال جودة البنية التحتية وحققت المركز الأول فـي جودة الطرق عالمياً خلال الفترة من 2013-2017 وهو ما عزز من تنافسية الإمارات في استضافة الفعاليات العالمية مثل معرض إكسبو 2020، مشيراً إلى أن تطور منظومة النقل الجماعي في إمارة دبي ساهم في زيادة نسبة مستخدمي وسائل النقل الجماعي من 6% في 2006 إلى 17.5% في 2018 فيما ساهم تطوير شبكة الطرق وبرامج التوعية في خفض معدل وفيات الطرق من 21.9 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان عام 2006 إلـى 2.4 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان عام 2018 بنسبة انخفاض 89%.