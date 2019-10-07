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مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بجامعة الأزهر ينظم ندوة عن التعايش

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 10:17 م
مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بجامعة الأزهر ينظم ندوة عن التعايش جانب من الندوة
كتب لؤى على

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نظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتورة نهلة الصعيدى رئيس المركز وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين، ندوة بعنوان ( الحوار ودورة في تعزيز العيش المشترك) بالتعاون مع مركز حوار الأديان بالأزهر الشريف بمقر مدينة البعوث الإسلامية لطلاب وطالبات معاهد البعوث الإسلامية ومعاهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

حاضر فيها الدكتورة نهلة الصعيدى رئيس المركز، والدكتور محمد كمال الدين إمام، والدكتور كمال بريقع عبدالسلام المنسق العام لمركز حوار الأديان ، وتهدف الندوة إلى إظهار سماحة الإسلام في التعامل مع الآخر، والتأكيد على أنه لاسبيل للتعارف والتعايش السلمي إلا بالجلوس على مائدة الحوار والتركيز على الجانب الإنسانى والحضارى أحد أهم ضمانات نجاح الحوار والذى يسعى إلى خلق بيئة مناسبة لتبادل الآراء وفهم موضوع الحوار والتبصر به.

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جامعة الازهر

الازهر الشريف

طلاب الوافدين

نهلة الصعيدى

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