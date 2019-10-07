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مراقبة الأغذية بالشرقية تعدم طن أسماك وفسيخ فاسد

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 06:54 م
مراقبة الأغذية بالشرقية تعدم طن أسماك وفسيخ فاسد حملات على أسواق الأسماك
الشرقية - إيمان مهنى

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أعدمت مديرية الصحة بالشرقية، طن أسماك فاسدة، وقررت غلق 3 منشآت غذائية بدون تراخيص، ذلك فى إطار جهود مكثفة للتفتيش على الأسواق بعد تعرض 12 مواطنا للتسمم بسبب وجبات فسيخ .

شنت إدارة مراقبة الأغذية، اليوم الإثنين حملة على المنشآت الغذائية، حيث تم المرور علي الأسواق والمنشآت الغذائية لبيع الأسماك المملحة والطازجة ، أسفرت عن إعدام طن و33  كيلو أسماك فاسدة منها " 172 كيلو أسماك مملحة، 862 أسماك طازجة " لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم تحرير عدد 87 محضر جنحة صحية، وتم سحب عدد 51 عينة من الأسماك وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق 3 محال لبيع الأسماك لعدم وجود ترخيص .
 
فى سياق متصل، قام فريق الجودة الشاملة بمستشفى الصدر بالزقازيق بعقد دورة تدريبية للأطباء والصيادلة، والتى تتضمن سياسات التعامل مع المرضى وآليات الإلتزام بطريقة صرف العلاج للمرضى والتشخيص الطبى والتدوين البيانات كاملة بالتذاكر والسجلات الطبية سواء كان فى العيادات الخارجية أو الأقسام الداخلية بالمستشفى .
 
وتستمر هذه الدورات التدريبية مرة أسبوعيا لمدة شهر مع التأكد من إلتزام جميع الأطباء والصيادلة بالتعليمات وتحقيق السياسات المرجوة والمستهدف منها لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى .
 
 

 


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اسماك فاسدة

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