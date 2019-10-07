محو الأمية: تقديم شهادات استثمار للدارسين تصل قيمتها لـ" 250 جنيها

كتب محمود طه حسين

أعلنت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، توقيع عدة برتوكولات مع بعض الأحزاب، لتقديم شهادات استثمار للأميين الدراسين فى فصول محو الأمية عند استلام الشهادة.

وأكد الجهاز التنفيذى لمحو الأمية وتعليم الكبار أن قيمة الشهادة تصل إلى 250 جنيها قابلة للزيادة، موضحة أن الهدف من تقديم شهادات استثمار هو جذب الدراسين لفصول محو الأمية وتعليم الكبار.

وكان جهاز محو الأمية أعلن أنه سيتم نقل التكنولوجيا إلى مجال تعليم الكبار، كما أن هناك مشاركة كبيرة من طلاب الجامعة في محو الأمية، وتم تدشين تطبيق تفاعلي لتوصيل رسائل للكبار من خلال الدراما.