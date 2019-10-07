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محافظ مطروح: إقامة مهرجان يوم النخيل السيوى ومسابقات لتنمية التمور 17 أكتوبر

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 04:53 م
محافظ مطروح: إقامة مهرجان يوم النخيل السيوى ومسابقات لتنمية التمور 17 أكتوبر مهرجان تمور - أرشيفية
مطروح – حسن مشالى

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أعلن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، أنه تقرر تنظيم فعاليات مهرجان يوم النخيل السيوى يوم الخميس 17 أكتوبر الجارى، فى إطار الاهتمام بتنمية ثروة النخيل بواحة سيوة، فى ظل شهرتها العالمية وما تتميز به من جودة عاليه، وتحقيق الرواج والتسويق الاقتصادى لها.

وأشار محافظ مطروح، إلى حرصه على الاهتمام بالمزارعين من أهالى واحة سيوة، والعمل على زيادة دخلهم من محصول التمر كعنصر أساسي، مع تقديم الدعم الفنى والعينى للأنشطة الزراعية بالواحة.

وقال اللواء وفائى الحصيوى رئيس مدينة سيوة، أن مهرجان يوم النخيل السيوى، سيتضمن طابور عرض للتراث السيوى الذى يبرز الحرف والصناعات البيئية والتراث السيوي، بمشاركة الطلاب من مراحل التعليم المختلفة، وبحضور اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح ومسئولى الأجهزة التنفيذية والأمنية والمشايخ والعواقل وأهالى الواحة والمزارعين.

وتنظيم معرض التمور بمركز الصناعات الحرفية، بمشاركة 50 عارضاً، بالإضافة الى بازار يحتوى على التراث السيوي، وتنظيم مسابقة بحثية فى مجال شجر النخيل والمزارع وطرق الري، و توزيع الجوائز على الفائزين خلال المهرجان.

كما سيتم افتتاح احد مصانع التمور الخاصة بسيوة، بعد تطويره ليواكب تنمية ثروة التمور بالواحة تشجيعا للمنتجين، وذلك على هامش المهرجان.

 


مطروح

واحة سيوة

مهرجان النخيل

تمور سيوة

محافظ مطروح

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