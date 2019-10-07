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محافظ القليوبية: نستهدف مسح 121 ألف طالب بحملة الكشف المبكر عن فيروس سى

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:34 م
محافظ القليوبية: نستهدف مسح 121 ألف طالب بحملة الكشف المبكر عن فيروس سى الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى لطلبة مدارس المرحلة الإعدادية، والتى انطلقت الثلاثاء الماضي، حيث تفقد مدرسة كفر شكر الإعدادية للبنات للاطمئنان على الحملة.

وذلك بحضور كل من الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور جمال حجاج وكيل الوزارة مدير عام التأمين الصحى بالقليوبية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد الحسينى رئيس مركز ومدينة كفر شكر.

وتفقد محافظ القليوبية، ووكلاء الوزارة فحص الطلاب بالمدرسة، والذى يستمر لمدة ثلاثة أشهر فى جميع المدارس الإعدادية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لإجراء المسح الطبى على 121 ألف طالب وطالبة، حيث تم الانتهاء من مسح 8 آلاف طالب وطالبة خلال ثلاثة أيام من بدء الحملة.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات التعليمية بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحى ومديرية الشئون الصحية والإدارات التابعة لها لتوفير المناخ المناسب أمام الفرق الطبية المشاركة فى تنفيذ الحملة والتى تتكون من طبيب وممرض وفنى معمل ومدخل بيانات لتسجيل بيانات الطلاب وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، كما تم وضع خطة عمل لمسح الطلبة بالمدارس ليتم إرسال نتيجة الحالات السلبية للعيادات والإيجابية بظرف مغلق لمنسق الحملة للتواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بنتيجة السحب لأبنائهم.

وأكد مدير فرع هيئة التأمين الصحى بالقليوبية، أنه تم توفير الدواء لحالات المبادرة بصيدليات مراكز الكبد، وتم التعاقد مع أطباء الأطفال بلجان الكبد للتعامل مع الحالات الإيجابية للطلبة، وتم وعمل خطة للنفايات بالتنسيق مع مديرية الصحة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة إشراف لمتابعة الحملة ليتم تجميع البيانات بشكل يومى من كل فرقة لعمل حصر للحالات الإيجابية والسلبية التى تم عمل تحليل لهم، ومتابعة أرصده الأدوية، كما تم توفير مستلزمات مكافحة العدوى، ويتم صرف علاج طلاب المدارس بعد صدور قرار العلاج من منفذ الصرف المتواجد بنفس مكان لجنة إتخاذ القرار.

 

 

محافظ القليوبية خلال تفقد مبادرة القضاء على فيروس سي بالمدارس 3
محافظ القليوبية خلال تفقد مبادرة القضاء على فيروس سي بالمدارس 3

 

محافظ القليوبية خلال تفقد مبادرة القضاء على فيروس سي بالمدارس
محافظ القليوبية خلال تفقد مبادرة القضاء على فيروس سي بالمدارس

 

محافظ القليوبية خلال يتابع سير مبادرة القضاء على فيروس سي بالمدارس
محافظ القليوبية خلال يتابع سير مبادرة القضاء على فيروس سي بالمدارس

 


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

فيروس سى

مدارس القليوبية

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