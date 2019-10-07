محافظ الغربية يستعرض إنجازات القطاعات المختلفة بالمحافظة خلال العام الماضى

أضاف محافظ الغربية، أنه تم رصف شوارع بمركز ومدينة المحلة بطول 28.6 كم بتكلفة 75 مليون جنيه، بالإضافة إلى رصف شوارع بطول 97 كم بتكلفة 197 مليون جنيه على مستوى المحافظة مع إنشاء بنية تحتية للأمطار فى الشوارع التى تم رصفها.

كما أعلن محافظ الغربية الى أنه تم الإنتهاء من تطوير كورنيش ترعة القاصد بطنطا بطول 1.5كم وبتكلفة 16.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى الإنتهاء من تطوير شارع البحر بمدينة طنطا وإنشاء 8 نقاط لعبور المشاة بتكلفة 8 مليون جنيه، كما تم أيضاً الإنتهاء من تطوير حديقة الطفل بطنطا المقامة على مساحة 4 ألاف متر بتكلفة 550 ألف جنيه.

وأوضح أنه جارى الإنتهاء من تطوير كورنيش كفر حجازي بالمحلة الكبرى بتكلفة 36 مليون جنيه وكذا كورنيش كفر الزيات بتكلفة 2.7 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إقامة مشروع شارع 306 " تحيا مصر" على مساحة 2604م2 بمنطقة الإستاد على كورنيش ترعة القاصد بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بتكلفة 10 مليون جنيه وذلك لتوفير فرص عمل للشباب وخلق متنفس لأهالي المحافظة.

وفي قطاع تطوير العشوائيات ، أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أن أعمال تطوير المناطق العشوائية بطنطا والمحلة الكبرى بلغت قيمتها 120 مليون جنية خلال العام الماضي.

ففى مركز طنطا تم الإنتهاء من إنشاء 168 وحدة سكنية بتكلفة 55 مليون جنيه لنقل سكان منطقة كندالية إليها وإعادة تطوير المنطقة.

وفي مركز المحلة الكبرى تم الإنتهاء من تطوير المناطق العشوائية بالمحلة الكبرى "صندفا – أبو شاهين – سوق اللبن" بتكلفة 65 مليون جنيه.

واضاف محافظ الغربية، أنه تم وضع مخططات لتطوير المناطق العشوائية بطنطا "منطقة العجيزى – على أغا – السلخانة"، واستكمال تطوير المناطق العشوائية بالمحلة الكبرى بتكلفة 275 مليون جنية وفى المراحل النهائية لتوفير الإعتماد المالي للتنفيذ خلال العام الحالي ، جاء ذلك فى إطار الحرص على القضاء على المناطق العشوائية بالمحافظة والعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم تدشين منظومة النقل الجماعي بالمحافظة بتشغيل 52 أتوبيسا موديل 2020 للعمل بالخطوط الداخلية بمدينة طنطا والمحلة الكبرى وكذلك ربط جميع مراكز المحافظة بمدينة طنطا لتوفير وسائل نقل مريحه للمواطنين ، بالإضافة إلى الإنتهاء من تطوير متحف طنطا بتكلفة 18 مليون جنيه وافتتاحه بعد غلقه لمدة 19 عاما والذى يضم أكثر من 8 ألاف قطعة أثرية متنوعة.

كما أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المنطقة اللوجستية "مول طنطا"، والذى يوفر 10 ألاف فرصة عمل حيث تم إنهاء المرحلة الأولى خلال عام.

يذكر أن المنطقة اللوجستية مقامة على مساحة 82 فدان بإجمالى استثمارات تتجاوز 6 مليار جنيه تضم العديد من الأنشطة التجارية والصناعية والترفيهية والخدمية وتوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل والمنتظر انتهاء جميع أعمالها العام الجارى.

كما أشار إلى أنه جارى تكهين محطة البيض المقامة على مساحة 14 فدان واستبدالها بأكبر مزرعة لتسمين الدواجن على مستوى الجمهورية بتكلفة 40 مليون جنيه بالتعاون مع الإنتاج الحربى.

وأوضح محافظ الغربية، أن قطاع التعليم قد شهد طفرة كبيرة خلال العام الماضى، حيث تم الإنتهاء من 30 مدرسة جديدة خلال العام الماضى بتكلفة 253 مليون جنيه، كما تم الإنتهاء من أعمال الصيانة الشاملة في 24 مدرسة بتكلفة 45 مليون جنيه، وجارى العمل فى إنشاء 30 مدرسة أخرى خلال هذا العام بتكلفة 430 مليون جنيه.

كما أضاف أنه لأول مرة بتاريخ المحافظة تكون كثافة الطلاب في الفصول 45 طالبا بمرحلة رياض الأطفال بدلاً من الكثافات المرتفعة في الأعوام السابقة.

وفى قطاع الصحة أكد محافظ الغربية، أنه تم تحقيق مراكز متقدمة بين محافظات الجمهورية في تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية خلال العام الماضي والتي تمثلت في إجراء الفحص الطبي لأكثر من 2 مليون مواطن في حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيرس سي والكشف عن الأمراض الغير سارية وصرف العلاج لعدد 6848 مواطن ، و فحص 22 ألف طالب بالجامعة ضمن حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيرس سي، بالإضافة إلى فحص 14 ألف طالب بالمرحلة الإعدادية ضمن مبادرة 100 مليون صحة، وأيضاً فحص أكثر من 34 ألف طالب بالمرحلة الإبتدائية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، وكذلك الكشف على 2176 مواطنا فى مبادرة نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقد الإبصار.

وأوضح محافظ الغربية إن قطاع التضامن الإجتماعي بالمحافظة قد شهد تنظيم 9 قوافل متكاملة في تسع قري وقبل المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بتكلفة 6.5 مليون جنيه إستفاد منها 8191 أسرة حيث تضمنت هذه القوافل "دعم عيني – دعم نقدى – عمليات جراحية وفحوصات – ترميم منازل – تجهيز عرائس – توصيل مياه".

بالإضافة إلى الإنتهاء من تسقيف وترميم داخلي لـ 74 منزلا بمراكز " كفر الزيات – قطور – بسيون – طنطا – السنطة" بتكلفة 3 مليون جنيه بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ، كما تم توقيع بروتوكول لعمل 63 وصلة مياه شرب للأسر الأكثر إحتياجاً بقيمة 250 ألف جنيه، بينما بلغت قيمة أعمال جمعية الأورمان الخيرية بالتعاون مع المحافظة أكثر من 46 مليون جنيه خلال عام.

وفى مجال توفير فرص العمل للمواطنين، أعلن محافظ الغربية أنه تم تشغيل أكثر من 20 ألف مواطن في القطاع الخاص وأيضاً تشغيل 464 مواطن من ذوى القدرات الخاصة ، بالإضافة إلى إقامة ملتقي توظيفي وفر أكثر من 9 ألاف فرصة عمل بالقطاع الخاص وتوفير2740 فرصة خلال عام من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية "مشروعك" الذى بلغت قيمة قروضه 169 مليون جنيه فى 1090 مشروعا من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مع إتاحة قروض للمرأة المعيلة بقيمة 650 ألف جنيه لعدد 223 سيدة.

أما قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أشار محافظ الغربية إلى أنه تم افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية بلضم وعزبة السرايا بقطور بتكلفة 52 مليون جنيه والذى يخدم 16 ألف نسمة ، كما تم افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية بنا أبو صير بسمنود بتكلفة 21 مليون جنيه ويخدم 30 ألف نسمة ، بالإضافة إلى إنهاء المرحلة الخامسة والسادسة بمحطة الدواخلية للصرف الصحي والصناعي بالمحلة الكبرى بتكلفة 270 مليون جنيه، كما إنه جارى العمل فى مشروع صرف صحى متكامل يضم 7 قرى بمركز المحلة الكبرى بتكلفة 170 مليون جنيه، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحى بقرية بلتاج بقطور التابع للبنك الدولي على مساحة 2.5 فدان بتكلفة 181 مليون جنيه وتخدم 25 ألف نسمة، كما إنه تم افتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير محطة مياه الجلاء مما يعمل على مضاعفة ضخ المياه بمدينة طنطا بالكامل لتصبح 400ل/ث بدلاً من 200ل/ث ومن المقرر افتتاح المرحلة الثانية لتصبح 600ل/ث وذلك بتكلفة 75 مليون جنية ، موضحاً أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم افتتاح 8 مشروعات صرف صحى متكاملة بقرى مراكز "بسيون – السنطة – قطور – المحلة الكبرى" بتكلفة 352 مليون جنيه.

وفى قطاع التحول الرقمى، أعلن محافظ الغربية، أنه تم الإنتهاء من تجهيز وتشغيل 148 وحدة فايبر ذكية إم سان بمدينة طنطا بنسبة 100 %، وتجهيز 121 وحدة فايبر ذكية إم سان بمدينة المحلة الكبرى بنسبة 70%، حيث بلغت نسبة التنفيذ على مستوى المحافظة بالكامل 60%، ومن المقرر إنهاء الغربية بالكامل قبل منتصف عام 2020، بالإضافة الى إنشاء خمس مراكز تكنولوجية جديدة ورفع كفاءة خمس مراكز تعمل فعلياً على مستوى المحافظة بتكلفة 10 مليون جنيه، كما تم تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكي وتسليمه للمزارعين حيث تم تسجيل 336 ألف حيازة على المنظومة الإلكترونية من إجمالى 500 ألف حيازة لتكون محافظة الغربية أول المحافظات فى تطبيق منظومة الكارت الذكى على مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ الغربية على حرصه الشديد على تنظيم العمل بجميع مراكز المحافظة وفق الاحتياجات الواقعية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة.



