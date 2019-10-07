محافظ الدقهلية يطلق مسابقة الدورى الثقافى الفنى للطلاب ومكافأة مالية للفائزين

الدقهلية - شريف الديب

أطلق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، إشارة البدء لمسابقات الدورى الثقافى الفنى بحضور الشاعر أشرف أبو جليل رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافى، والمهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، وعاطف عميرة مدير عام ثقافة الدقهلية، وحسام عبد اللطيف رئيس حى شرق المنصورة، وعبير أنور مدير إدارة الموهوبين.

وأكد محافظ الدقهلية،أن الثقافة غذاء الروح فى الجسد وعلينا تنقيتها وتطويرها بما يضمن سلامة العقل ومواجهة الأفكار المتطرفة والمشبوهة وتعظيم الأفكار المستنيرة البناءة التى تخلق جيلا واعيا يحرص على وطنه.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن وجودنا هنا اليوم معا يضرب أروع مثال للتعاون بين مختلف القطاعات للمضى قدما بأبنائنا ومستقبلنا فنحن جميعا نعمل من أجل المواطن أينما كان، ودورنا هو الحفاظ على موارد هذا الوطن البشرية والمادية.

وعبر شاروبيم عن سعادته بإطلاق مسابقة دورى المدارس الثقافى الفنى والتعاون بين قطاعى التربية والتعليم والثقافة والذى نحتاج إليه فى مختلف المجالات لصقل مواهب الطلاب ليخرج من بينهم أدباء ومفكرين وعلماء.

وأكد محافظ الدقهلية، دعمه الكامل لكل المواهب الشابة الواعية مشددا على ضرورة نشر الثقافة والمعرفة الصحيحة فلدينا عقول شابة لابد من تعظيم الاستفادة منها فهم مستقبل الوطن، وأنه سيتم صرف مكافأة مالية للفريق الفائز.

وأضاف محافظ الدقهلية، أننا نحتفل هذه الأيام بذكرى غالية فى نفوس المصريين جميعا يوم انتصر الجيش المصرى فى حرب المصير التى أكدت كفاءة الجندى المصرى وإبداع القيادة العسكرية، يوم عبرت القوات المسلحة ورفعت رأس كل مصرى وعربى.

وتابع محافظ الدقهلية، عددًا من العروض الفنية الغنائية والموسيقية والشعرية من أداء أطفال وأبناء مدرسة المنصورة كولدج وإدارة غرب المنصورة التعليمية وكورال أطفال إدارة المطرية التعليمية .

وألقى كل من رئيس الادارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافى ووكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام ثقافة الدقهلية كلمة أكدوا فيها تقديرهم لجهود محافظ الدقهلية ودعمه المتواصل لقطاعى الثقافة والتعليم واهتمامه بالمواهب والمتميزين فى مختلف المجالات.



محافظ الدقهلية يطلق مسابقة الدورى الثقافى الفنى للطلاب