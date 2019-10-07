سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 04:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يطلق مسابقة الدورى الثقافى الفنى للطلاب ومكافأة مالية للفائزين

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:24 م
محافظ الدقهلية يطلق مسابقة الدورى الثقافى الفنى للطلاب ومكافأة مالية للفائزين محافظ الدقهلية يطلق مسابقة الدورى الثقافى الفنى للطلاب
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، إشارة البدء لمسابقات الدورى الثقافى الفنى بحضور الشاعر أشرف أبو جليل رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافى، والمهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، وعاطف عميرة مدير عام ثقافة الدقهلية، وحسام عبد اللطيف رئيس حى شرق المنصورة، وعبير أنور مدير إدارة الموهوبين.

وأكد محافظ الدقهلية،أن الثقافة غذاء الروح فى الجسد وعلينا تنقيتها وتطويرها بما يضمن سلامة العقل ومواجهة الأفكار المتطرفة والمشبوهة وتعظيم الأفكار المستنيرة البناءة التى تخلق جيلا واعيا يحرص على وطنه.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن وجودنا هنا اليوم معا يضرب أروع مثال للتعاون بين مختلف القطاعات للمضى قدما بأبنائنا ومستقبلنا فنحن جميعا نعمل من أجل المواطن أينما كان، ودورنا هو الحفاظ على موارد هذا الوطن البشرية والمادية.

وعبر شاروبيم عن سعادته بإطلاق مسابقة دورى المدارس الثقافى الفنى والتعاون بين قطاعى التربية والتعليم والثقافة والذى نحتاج إليه فى مختلف المجالات لصقل مواهب الطلاب ليخرج من بينهم أدباء ومفكرين وعلماء.

وأكد محافظ الدقهلية، دعمه الكامل لكل المواهب الشابة الواعية مشددا على ضرورة نشر الثقافة والمعرفة الصحيحة فلدينا عقول شابة لابد من تعظيم الاستفادة منها فهم مستقبل الوطن، وأنه سيتم صرف مكافأة مالية للفريق الفائز.

وأضاف محافظ الدقهلية، أننا نحتفل هذه الأيام بذكرى غالية فى نفوس المصريين جميعا يوم انتصر الجيش المصرى فى حرب المصير التى أكدت كفاءة الجندى المصرى وإبداع القيادة العسكرية، يوم عبرت القوات المسلحة ورفعت رأس كل مصرى وعربى.

وتابع محافظ الدقهلية، عددًا من العروض الفنية الغنائية والموسيقية والشعرية من أداء أطفال وأبناء مدرسة المنصورة كولدج وإدارة غرب المنصورة التعليمية وكورال أطفال إدارة المطرية التعليمية .

وألقى كل من رئيس الادارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافى ووكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام ثقافة الدقهلية كلمة أكدوا فيها تقديرهم لجهود محافظ الدقهلية ودعمه المتواصل لقطاعى الثقافة والتعليم واهتمامه بالمواهب والمتميزين فى مختلف المجالات.

 

محافظ الدقهلية يطلق مسابقة الدورى الثقافى الفنى للطلاب (1)
محافظ الدقهلية يطلق مسابقة الدورى الثقافى الفنى للطلاب

 

محافظ الدقهلية يطلق مسابقة الدورى الثقافى الفنى للطلاب (2)
محافظ الدقهلية يطلق مسابقة الدورى الثقافى الفنى للطلاب

الدقهليه

محافظ الدقهلية

ثقافة الدقهلية

الدورى الثقافى الفنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة الممثلة الأمريكية ديان كارول عن 84 عاما.. وأوبرا وينفرى تصفها بالأسطورة

وفاة الممثلة الأمريكية ديان كارول عن 84 عاما.. وأوبرا وينفرى تصفها بالأسطورة

التأديبية تعاقب مدير مديرية الأوقاف لإغلاقه دور أعلى مسجد

التأديبية تعاقب مدير مديرية الأوقاف لإغلاقه دور أعلى مسجد

التأديبية تجازى مخرج لم يلتزم بسيناريو فيلم بالخصم من أجره

التأديبية تجازى مخرج لم يلتزم بسيناريو فيلم بالخصم من أجره

السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية

السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية

البورصة تربح 11 مليار جنيه وارتفاع جماعى بمؤشراتها فى تعاملات بداية الأسبوع

البورصة تربح 11 مليار جنيه وارتفاع جماعى بمؤشراتها فى تعاملات بداية الأسبوع

التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد قبل نهاية أكتوبر وفق قانون العمل

التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد قبل نهاية أكتوبر وفق قانون العمل

محمد هنيدى: يوسف شاهين قال لى «هتبقى كويس بس متبقاش بياع لبن» .. وأحد المنتجين أخبرنى:«ابقى قابلنى لو نجحت أو حد عرفك».. وإيفيه «قصة ولا مناظر» وش الخير عليا.. ومحدش يقدر ينافس عادل إمام.. وأحب اللكنة الخليجية

محمد هنيدى: يوسف شاهين قال لى «هتبقى كويس بس متبقاش بياع لبن» .. وأحد المنتجين أخبرنى:«ابقى قابلنى لو نجحت أو حد عرفك».. وإيفيه «قصة ولا مناظر» وش الخير عليا.. ومحدش يقدر ينافس عادل إمام.. وأحب اللكنة الخليجية

شاهد جميع أهداف ساديو مانى الـ50 مع ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ساديو مانى الـ50 مع ليفربول فى الدوري الإنجليزي

سوبر كورة يكشف سر تألق رمضان صبحي فى الأهلى

سوبر كورة يكشف سر تألق رمضان صبحي فى الأهلى

التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

انتفاضة النجوم × دوريات أوروبا.. هازارد يضع بصمته الأولى مع ريال مدريد.. ميسى يفتتح سجله التهديفى فى برشلونة.. ساديو مانى يكمل مثلث الـ50 مع ليفربول.. ديربى إيطاليا بنكهة أرجنتينية.. ونيمار ملك اللحظات الحاسمة

انتفاضة النجوم × دوريات أوروبا.. هازارد يضع بصمته الأولى مع ريال مدريد.. ميسى يفتتح سجله التهديفى فى برشلونة.. ساديو مانى يكمل مثلث الـ50 مع ليفربول.. ديربى إيطاليا بنكهة أرجنتينية.. ونيمار ملك اللحظات الحاسمة

اياد نصار: الجمهور شتمنى وأنا كمان شتمت نفسى بسبب فيلم "الممر"

اياد نصار: الجمهور شتمنى وأنا كمان شتمت نفسى بسبب فيلم "الممر"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة