محافظ أسيوط يدعو لحوار مجتمعى لتفعيل قانون التصالح

أسيوط/ ضحا صالح - هيثم البدرى

دعا اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط لعقد اجتماع موسع مع المواطنين وجلسة حوار مجتمعى الأربعاء 16 أكتوبر 2019 بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وذلك لمناقشة تفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وشرح بنوده وإجراءات تطبيقه وذلك بحضور قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى الإدارات الهندسية وأعضاء اللجان الفنية المشكلة والمتخصصين فى هذا الشأن.

كان محافظ أسيوط قد وجه كافة الوحدات المحلية بالمحافظة بإستلام الطلبات الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء من المواطنين والعمل على تقنين اوضاعهم وفقاً للقانون.

وحث المواطنين على التقديم قبل انتهاء المدة القانونية لذلك والتى تنتهى فى 8يناير 2020 ،مشيراً إلى اهتمام الدولة باسترداد حقها والحفاظ على الأرض الزراعية وإجراء تصالح بين المواطنين المخالفين واستخراج أوراق وتراخيص عقب التصالح لهذه المباني.