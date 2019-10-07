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مجلس إدارة حديد عز يوافق على استحواذ "عز الدخيلة" على شركتين تابعتين

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:28 م
مجلس إدارة حديد عز يوافق على استحواذ "عز الدخيلة" على شركتين تابعتين صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت شركة حديد عز، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية على 35.29 مليون سهم من أسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح المملوكة لحديد عز، على أساس القيمة العادلة لسهم العز لصناعة الصلب المسطح المقدرة بقيمة 10.09 دولار للسهم الواحد، مقابل أرصدة دائنة تستخدم للاكتتاب فى زيادة رأسمال العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، على أساس القيمة العادلة للسهم البالغة 1176.85 جنيه للسهم، وذلك بواقع 100 جنيه للسهم قيمة أسمية مضافاً إليها 1076.85 جنيه للسهم علاوة إصدار) ودون مصاريف إصدار.
 
كما وافق المجلس، بحسب بيان للبورصة المصرية اليوم الاثنين، على تفويض عضوين منتدبين فى إنهاء كافة إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبورصة الأوراق المالية والجهات الحكومية.
 
وأضافت الشركة، أنه تم الموافقة على سداد قيمة أسهم شركة مصانع العز للدرفلة المملوكة لشركة حديد عز، والتى سوف يتم الاستحواذ عليها من شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية من خلال أرصدة دائنة تستخدم للاكتتاب فى زيادة رأسمال شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية.
 
وكانت شركة حديد عز، قد سجلت صافى خسائر بلغ 1.27 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس، مقابل أرباح نحو 184 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
 
 
 

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