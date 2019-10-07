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مبادرة "نور حياة" تستأنف عملها اليوم بالمدارس الابتدائية بالمنيا

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 12:00 ص
مبادرة "نور حياة" تستأنف عملها اليوم بالمدارس الابتدائية بالمنيا اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا - فريق المحافظات

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أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، عن استكمال أعمال المرحلة الأولى من مبادرة "نور حياة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المدارس، وينفذها صندوق تحيا مصر، وذلك اليوم الاثنين بالتعاون مع الهيئة الانجيلية، مشيراً إلى أن المستهدف خلال المرحلة الأولى من المبادرة فى المنيا يبلغ 332 مدرسة بواقع 149936 تلميذ و22322 نظارة.

وأوضح المحافظ أن الهدف من المبادرة هو الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية وعلاج الحالات المكتشفة مجاناً من خلال تنظيم قوافل طبية بعدد من المدارس الابتدائية بالمحافظة، موجهاً جميع الجهات المعنية بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات المبادرة، وتحقيق الهدف المرجو منها.

 وتستهدف المبادرة الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مليونى مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية فى العيون، وكذلك تقديم الخدمات البصرية لنحو مليونى مواطن وإجراء ما يزيد على 200 ألف تدخل جراحى مع العلاج والمتابعة للحد من ضعف وفقدان الإبصار مع توفير خدمة مميزة للفئات الأكثر احتياجا، وإعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعى لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التى يمكن تجنبها.

 


المنيا

محافظ المنيا

مبادره نور حياة

الرئيس السيسى

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