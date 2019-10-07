سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:23 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

"لجنة الفتوى" توضح حكم زواج الرجل من امرأة بعد الاتفاق على ترك زوجها

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:30 ص
"لجنة الفتوى" توضح حكم زواج الرجل من امرأة بعد الاتفاق على ترك زوجها مركز الفتوى
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"كنت بحب امرأة ثم تزوجت من شخص آخر وهى الآن تشتكي لى من زوجها، فهل يجوز أن يطلقها ثم أتزوجها ؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالإزهر الشريف ،وجاء رد اللجنة كالآتى: 
 
إن كان الحال على نحو ما ذكرت؛ فعلى السائل أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة، وليعلم أنه يحرُم على الرجل أن يفسد ما بين الزوجين وتخبيبها عليه؛ حتى تطلق المرأة فيتزوجها؛ فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من خبب امرأة على زوجها "، ولذا ذهب بعض الفقهاء من المالكية والحنابلة والإباضية إلى أنه إذا أفسد رجل ما بين زوجين؛ حتى تطلق المرأة، فطلقت؛ فإنها تحرم على هذا المفسِد المخبِّب ما بينهما؛ وذلك معاملةً له بنقيض قصده الفاسد.
 
وعليه؛ فإن كنتَ سبب طلاقها بإفساد ما بينهما؛ فلا يجوز لك التزوج بها، أما إن كان الأمر مما لا علاقة لك به؛ فلا بأس بالتزوج منها.
 

 


الزواج

الطلاق

الازهر الشريف

لجنة الفتوى

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإفتاء: لا يجوز الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح غير مشروعة

السبت، 05 أكتوبر 2019 06:17 م

دار الإفتاء توجه تحية إلى الجيش المصرى بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

السبت، 05 أكتوبر 2019 09:54 ص

دار الإفتاء فى موشن جرافيك: الإخوان تدعى المظلومية للتغطية على جرائمها الإرهابية

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 07:23 م

سنن الجمعة.. دار الإفتاء توضح ما يستحب على المسلم فعله يوم الجمعة

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 09:16 ص

الإفتاء: الشبكة ليست من حق الفتاة حال فسخ الخطوبة سواء منها أو من خطيبها

الخميس، 03 أكتوبر 2019 09:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الاستثمار: بحث 1424 منازعة استثمارية بقيمة 31.5 مليار جنيه

الاستثمار: بحث 1424 منازعة استثمارية بقيمة 31.5 مليار جنيه

تعرف على أسباب معاقبة مدير عام بسبب حرمانه موظفة من "ساعة الرضاعة"

تعرف على أسباب معاقبة مدير عام بسبب حرمانه موظفة من "ساعة الرضاعة"

مصرع شخصين على الأقل وإنقاذ 22 فى غرق مركب يقل مهاجرين قبالة صقلية

مصرع شخصين على الأقل وإنقاذ 22 فى غرق مركب يقل مهاجرين قبالة صقلية

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة بمحاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة بمحاور القاهرة والجيزة

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

التعليم: مراجعة قيد الطلاب بالمدارس الدولية لتحقيق نزاهة نتائج الشهادة العامة

التعليم: مراجعة قيد الطلاب بالمدارس الدولية لتحقيق نزاهة نتائج الشهادة العامة

علماء يتحكمون فى عقول الطيور ويغيرون تغريداتها.. اعرف التفاصيل

علماء يتحكمون فى عقول الطيور ويغيرون تغريداتها.. اعرف التفاصيل

الزمالك ينتظر قرار "كاف" بشأن جينيراسيون ضمن تحضيرات مواجهة الأهلى

الزمالك ينتظر قرار "كاف" بشأن جينيراسيون ضمن تحضيرات مواجهة الأهلى

الجزائر تفتقد ادم وناس فى أول مباراتين بتصفيات أفريقيا

الجزائر تفتقد ادم وناس فى أول مباراتين بتصفيات أفريقيا

15 أكتوبر بدء حجز وحدات سكن مصر بـ5 مدن جديدة واستكمال مقدم الحجز لمدة شهر

15 أكتوبر بدء حجز وحدات سكن مصر بـ5 مدن جديدة واستكمال مقدم الحجز لمدة شهر

أرقام تحدد أولويات التنمية البشرية والصحة فى موازنة الدولة.. تعرف عليها

أرقام تحدد أولويات التنمية البشرية والصحة فى موازنة الدولة.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة