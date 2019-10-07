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كيف تنفذ وزارة التضامن برنامج جودة الطفولة المبكرة ؟

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 06:00 ص
كيف تنفذ وزارة التضامن برنامج جودة الطفولة المبكرة ؟ صوره ارشيفيه ،
كتب مدحت وهبة

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تعمل وزارة التضامن الاجتماعى على  تنفيذ برنامج الطفولة المبكرة من خلال تطوير حضانات الأطفال والعمل على إنشاء حضانات جديدة للأطفال فى العديد من المحافظات.

يهدف الربنامج إلى تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة فى دور الحضانة من خلال طرح التعلم من خلال اللعب.

يستهدف الربرنامج  5 محافظات هى "بورسعيد ، السويس ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الإسماعيلية" بواقع 10 حضانات داخل كل محافظة، وتنمية قدرات الميسرات بدور الحضانة " المشرفات" على تطبيق مبدأ التعلم من خلال اللعب، وتطوير نظام المتابعة والرقابة على الحضانات وذلك للتأكد من جودتها، وتحسين البيئة المحيطة الملائمة لتنفيذ التعلم من خلال اللعب.


التضامن

الطفولة المبكرة

تنمية الطفولة المبكرة

التعلم من اللعب

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