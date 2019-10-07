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كوريا الشمالية: الأمر متروك لواشنطن للإبقاء على المحادثات النووية حية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 07:52 ص
كوريا الشمالية: الأمر متروك لواشنطن للإبقاء على المحادثات النووية حية ترامب وكيم
أ ش أ

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قال كيم ميونج جيل كبير مفاوضى كوريا الشمالية فى المحادثات النووية، اليوم الاثنين، إن الأمر متروك للولايات المتحدة لعقد مفاوضات نووية إضافية.
وجاءت تصريحات "كيم" فى بكين بالصين، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، وهو فى طريق عودته إلى كوريا الشمالية بعد انهيار المحادثات النووية على مستوى العمل مع نظيره الأمريكى ستيفن بيجون أمس الأول فى العاصمة السويدية ستوكهولم.
وقال كيم للصحفيين "الأمر متروك للولايات المتحدة لإجراء محادثات فى وقت لاحق. وأتوجه بالسؤال إلى الولايات المتحدة عما إذا كانت ستواصل المحادثات".. مضيفا أنه إذا لم تكن الولايات المتحدة مستعدة بشكل جيد، قد تكون العواقب وخيمة.
وردا على سؤال عما إذا كان يمكن للجانبين الجلوس مرة أخرى "خلال أسبوعين" على النحو الذي اقترحته الولايات المتحدة في أعقاب اجتماع ستوكهولم، أعرب كيم عن شكوكه، قائلا "إن واشنطن فشلت في تقديم اقتراح جديد.. ولا أعتقد أن بإمكانها فعل ذلكفي مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن".
وبعد محادثات أمس الأول السبت، قال "كيم" للصحفيين إن المحادثات تعثرت بسبب فشل الولايات المتحدة في تقديم اقتراح جديد. بينما قالت واشنطن إن الجانبين أجريا مناقشات "جيدة" وإنها قبلت دعوة من السويد للعودة إلى ستوكهولم في غضون أسبوعين لمواصلة المحادثات.


أمريكا

كوريا الشمالية

المحادثات النووية

أمريكا وكوريا الشمالية

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