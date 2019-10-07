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قوات الدفاع المدنى السعودى ينتشر لمواجهة الأمطار بمكة المكرمة

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:10 ص
قوات الدفاع المدنى السعودى ينتشر لمواجهة الأمطار بمكة المكرمة أمطار غزيرة _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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تواصل الإدارة العامة للدفاع المدنى بالعاصمة المقدسة، فى تطبيق خطة الطوارئ والأمطار حيث تضمنت نشر الوحدات فى الميادين المحددة احترازياً بعد تلقى مركز التحكم والتوجيه بالإدارة عن هطول الأمطار مساء الأحد على معظم أرجاء العاصمة المقدسة، بحسب "واس".

وأوضح المتحدث الرسمى للإدارة العامة للدفاع المدنى بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أن الإدارة العامة للدفاع المدنى بالعاصمة المقدسة تقوم بتطبيق خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدنى فى حالات الأمطار، حيث تم نشر فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة فى الميادين والمواقع المحددة مسبقاً احترازيا" وتم تمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ و تشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبى الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة.

وأفاد الرائد الشريف أنه تمت مباشرة بلاغات احتجاز داخل تجمعات للمياه جرى التعامل معها فى حينه، وكذلك حدوث عدة التماسات كهربائية تم تأمين الخطورة حيالها والتعامل معها من قبل جهات الاختصاص، ولم ينجم عن الحالة المطرية أى إصابات ولله الحمد

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدنى بالإخوة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجارى الأودية وتجمعات المياه والابتعاد عن الأجسام المتحركة. راجين السلامة للجميع .

 

 


قوات الدفاع المدنى السعودى

مواجهة الأمطار

مكة المكرمة

السعودية

هطول الامطار

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