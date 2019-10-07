قطار المحاكمات.. محاكمة 555 متهمًا فى قضية "الانضمام لجماعة تكفيرية"

كتب أحمد حسنى

فعاليات وقضايا تستضيفها محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، ولعل أبرزها محاكمة 555 متهمًا فى قضية "الانضمام لجماعة تكفيرية"، ونرصد فى التقرير التالى أبرز الجلسات التى ستشهدها أروقة المحاكم.

محاكمة 555 متهمًا فى قضية "الانضمام لجماعة تكفيرية"

تنظرالمحكمة المختصة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة المتهمين في القضية رقم 137، والمتهم فيها 555 متهمًا، بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة فى شمال سيناء.

نظر طعون المتهمين فى "أحداث قسم حدائق القبة"

تنظر محكمة النقض، طعن 11 ضابطًا وأمين شرطة على حكم حبسهم عاما مع إيقاف التنفيذ فى قضية أحداث قسم شرطة حدائق القبة.

إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر"

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم فى "أحداث عنف الظاهر".

إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون الأولى"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون الأولى".

الحكم إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية طلاب حلوان"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، حكمها فى إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان".