قرية بالمنوفية تقدم 97 بطلا من أسود أكتوبر.. تعرف عليهم

المنوفية – محمود شاكر

قصص وحكايات لا تنتهى ويوما بعد يوم نرصد المزيد والمزيد من الأبطال لذكرى الانتصار الاعظم فى تاريخ مصر، انتصار حرب اكتوبر من عام 1973 والذى شارك فيه كل مصرى بعرق ودماء من أجل استعادة الأرض والقضاء على أسطورة إسرائيل والحفاظ على الكرامة المصرية بعد 6 سنوات من نكسة وهزيمة 1967.

وفى الذكر 46 لانتصارات أكتوبر المجيد ومن داخل قرية من قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وبالتحديد قرية شعشاع التابعة للمركز والتى شارك منها عدد كبير من الابطال فى حرب اكتوبر المجيدة، والذى وصل عددهم بين ابناء القرية إلى ما يقرب من 97 بطل جميعهم خاضوا الحرب دون اى خوف ومن اجل استعادة الكرامة المصرية.

ويحفل السجل بالقرية بالعديد من الأسماء التى سجلها التاريخ بأحرف من نور من خلال مشاركتهم فى الحرب وهم " سعيد على أبو ابراهيم من مواليد عام 1939 والذى كان مشاركا فى الحرب بسلاح المشاه، فتحى محمد طلبة مواليد 1940 والذى شارك فى سلاح المشاة، عبد المجيد محمد جاب الله مواليد عام 1941 وكان بفرق الاستطلاع، عبد الفتاح فهمى مبروك مواليد 1945 وكان بسلاح المشاة، عبد العزيز عبدالقادر محروس مواليد عام 1945 وكان بسلاح المدرعات، متولى توفيق عبد الخالق مواليد 1945 وكان بالقوات البحرية، محمد أحمد بدران مواليد 1945 بالقوات الجوية، أحمد محمد عبد البارى مواليد 1945 بالقوات الجوية، حسين عبد العال حسين مواليد 1945 وكان بسلاح المشاة، ابراهيم عبد السميع السعدنى مواليد 1945 وكان بسلاح الدفاع الجوى، عفيفى فرج خيرالله فرج مواليد 1946 سلاح المدفعية، عبد العاطى محمد محمود هنداوى مواليد 1946 سلاح المشاة، السيد ابراهيم حسن مواليد 1947 بالقوات الجوية.

كما شملت الاسماء بلوحة الشرف كلا من " ابراهيم مأمون محمد ابراهيم مواليد 1947 سلاح المهندسين العسكريين، ممدوح عطية نجم الين مواليد 1948 بالقوات الجوية، فتحى سيد أحمد عبدالهادى علوان مواليد 1948 بالقوات الجوية، عباس محمد عباس نجم الدين مواليد 1948 بالمركبات، مجدى أحمد شاهين مواليد 1949 بالمدفعية، منصور السيد الحنفى مواليد 1949 بحرس الحدود، عبد العزيز ابراهيم فراج مواليد 1949 بحرس الحدود، رضا السيد عبدالقادر سعيد مواليد 1949 بالقوات الجوية، سلامة ابراهيم الحنفى مواليد 1949 بالدفاع الجوى، صلاح عبد العزيز أحمد مواليد 1950 بحرس الحدود، عبد الدايم عبدالفتاح عبد الدايم مواليد 1950 بالمشاة، سعيد محمود أحمد جمعة مواليد 1951 بالصاعقة، يسرى عبد الحليم عمر مواليد 1951 بالدفاع الجوى، فرماوى محروس عواد مواليد 1942 بالمشاة، محمد ابراهيم فراج مواليد 1945 بالمدفعية، فرحات عبد الفتاح على مواليد 1950 بحرس الحدود.

كما شملت لوحة الشرف " مسعود عبد العزيز عبد العال بالمشاة، أحمد عفيفى بالقوات الجوية، عبد الرحمن على ابراهيم مواليد 1946 الدفاع الجوى، فوزى عبدالخالق محمد ضوة 1950 الاشارة، شعبان عبد الحليم مرعى مواليد 1952 قوات جوية، محمد عبد القادر محروس 1953 مشاة، محمد عبد القادر محروس 1943 مشاة، هنداوى ابراهيم هنداوى قوات جوية، مصطفى أمين الجنزورى حرس حدود، السيد على سالم أغا حرس حدود، ألفى مغربى طه 1950 خدمات طبية، محمد محمد ابراهيم الجمل 1946 حرس حدود، محمود عبد الجيد محمد أبو موسى 1950 مشاة، السيد ذكى أحمد سعد 1950 الاشارة، محمد أحمد امام تركى 1952 مشاة، شحات فرج خيرالله مشاة، حسان محمد حسنين عبدالمقصود مشاة، محمد ابراهيم الهنداوى مشاة، سعيد الجبالى 1952 مركبات، صلاح السيد حمزة مشاة، مسعود عبدالصمد هلال مشاة، عبدالنبى عبد الحليم على مشاة، عبدالحكيم محمد الجمل 1938 مشاة، سعودى عبدالحميد محمد حسن 1933 صاعقة، عبدالفتاح محمد سكران مشاة، سعيد كمال محمد سكران مركبات، سعيد ذكى على مركبات، عباس ذكى على 1941 مدرعات، اسماعيل السيد شاهين مشاة، شحات اسماعيل محمد الحنفى مشاة، هنداوى السيد محمود الهنداوى مدرعات، محمد عبدالواسع مرعى 1947 مشاة، حامد عبدالواسع مرعى 1947 المدفعية، مختار طه مغربى هلول 1944 الاستطلاع، سعيد ياقوت جمعة 1938 الصاعقة.

وضمت القائمة أيضا " صلاح ياقوت جمعة 1948 المدرعات، حافظ محمد عبدالرحمن 1948 قوات جوية، حسنين ابراهيم حجازى 1945 شرطة عسكرية، فتحى عبدالقوى شرويد 1940 دفاع جوى، محمد رفاعى محمد ابراهيم 1946 خدمات طبية، طاهر محمود عبد اللطيف 1949 مشاة، مسعد فتحى ابراهيم يحى اشارة، عبدالواحد عبدالخالق ضوة 1945 مشاة، عبدالمنعم عبدالعزيز عبدالحليم 1948 مركبات، محمد عبدالعزيز حسن صاعقة، محمد حميدة أمين أبو ابراهيم مشاة، مصطفى السيد الحنفى مشاة، صبحى اسماعيل مرعى المركبات، ابراهيم محمد الجنزورى 1950 مشاة، عيد السيد محمود سعيد مشاة، عبدالفتاح محى الدين أبوابراهيم 1946 مشاة، رياض عبدالمطلب مطر 1943 مشاة، مسعد عبدالفتاح على مشاة، طلحة أحمد الهنداوى استطلاع، محمود أمين عبداللطيف مشاة، مصطفى عبدالصمد هلال مشاة، عبود توفيق عبدالخالق مشاة، سلامة حلمى عبدالجليل مشاة، فرحات محمد الشوربجى 1938 المهندسين، فتحى عبد الدايم، احمد عبدالحكيم مطر، محمد امين ابوابراهيم، حمدان خليفة، احمد السيد أحمد نصر الدين، عيد عطية العربى، محمد سعيد رسلان، السيد محمود عبد الخالق متولى، صابر كامل محمد الصابر قوات جوية.

فيما روى البطل فتحى طلبة الذى كان بسلاح المشاة، قائلا " القوات كانت على أتم الاستعداد لمواجهة العدو، لافتا إلى أنه فى توقيت الحرب فى الثانية ظهرا كان الجميع قد تأهب لمواجهة خط النار وانطلقت القوات وعبرت إلى الجانب الثانى من القناة، وكان توقيت يوم الغفران، وكانت ارادة الله معنا فى كل شىء، وكانت لحظة سعادة الجندى المصرى بعبور القناة والاستعادة للأرض، وكنت أرى الجندى الإسرائيلى أمام عينى ليتم القضاء على الأسطورة التى خلقوها.

وأضاف طلبة أن سلاح المشاة كان مترجلا امام القوات ومررنا بالخنادق المختلفة والملاجئ، وعندما يواجهنا الإسرائيليون يجرى ويقع على وجهه ويترك كل شىء من الخوف والذعر الذى شاهدة من الجنود المصريين، مؤكدا أن الجنود المصرية عبرت بقوة العزيمة والتضحية للوطن، مؤكدا أن تكبيرات "الله أكبر" زلزلت الكيان الإسرائيلى وحطمت الأسطورة التى قالوا عنها أنها لاتقهر، مشيرا إلى أن الجنود والقيادات أبلوا بلاءا حسنا فى سبيل استعادة الأرض.

وأكد ممدوح عطية نجم أحد أبطال الحرب، والذى كان فى سلاح القوات الجوية، أن الحرب كانت بمثابة استعادة الكرامة للشعب المصرى باكملة، وأن السر فى نجاح الحرب يكمن فى السرية التامة التى كانت قبيل اعلانها وبالاضافة إلى الإيمان الشديد للجنود والقيادات فى أن الله لن يخذلهم، وسيحقق لهم النصر، لافتا إلى أنه عاصر النكسة فى 1967 وخاصة أن كان يخدم بالقوات المسلحة قبلها بعامين، وأستمر فى القوات المسلحة حتى شارك فى الحرب بانتصارات أكتوبر 1973 والتى استعادت الكرامة للمصريين، مطالبا الجميع بالتوحد ووحدة الصف من أجل التقدم والازدهار.